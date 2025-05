Iedereen schuldig, alleen Volkert veroordeeld. Tot 18 jaar (waarvan slechts 11 jaar in hechtenis gezeten) in plaats van levenslang, want 'de inbreuk op het democratische proces was niet ernstig genoeg'. En dan rijst toch al die jaren al de vraag: als het liquideren van een gedoodverfd premier geen voldoende ernstige inbreuk op het democratische process is, wat dan wel? Maar goed, gisteren bevrijd, vandaag wat minder.