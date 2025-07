FOTO (ANP) - Niet de man uit het verhaal

Ja als je dan toch een leven gaat beëindigen dan maar liever dat van een ezel dan dat van je vrouw die jij al jaren loopt te bedreigen, mishandelen en/of stalken. Maar dat wil niet zeggen dat wij het okee vinden om een ezel te vermoorden, verre van zelfs, wij vinden ezels prima dieren, sommige van onze beste vrienden zijn ezels, we hebben verschillende NRC-columns van ezels gelezen die best te pruimen waren, al gaat het dan weer te ver om te zeggen dat alle ezels geweldig zijn, dat niet, er zitten heus ook wel een paar rotte appels in het mandje maar over het algemeen doen ezels geen vlieg kwaad, daarom zijn er ook vaak veel vliegen in de buurt van ezels trouwens. Maar goed. "Een man mishandelde vrijdagavond 18 juli 2025 een ezel waarna de ezel stierf. Het dier stond bij de kinderboerderij van een zorginstelling in de Hoevedreef. De verdachte klom vermoedelijk over het hek. Mogelijk hebben wandelaars deze avond een man zien rondhangen. Hij droeg een witkleurig shirt en een donkergekleurde knielange broek." Bent u, of kent u de man (dus niet de ezel), neem dan contact op met de politie.