Driekus Kiel schoot gistermiddag in Gouda op straat zijn ex dood voor de ogen van de twee kinderen die hij met haar had, een zoon van zes en een dochter van zeven. Daarna pleegde hij zelfmoord, helaas dus net iets te laat. Had dat allemaal voorkomen kunnen worden, vraagt u zich misschien af, en het sombere antwoord daarop luidt: ja. De door hem vermoorde ex-geliefde deed vorige maand al aangifte tegen hem. Driekus werd vervolgens opgepakt wegens mishandeling en wapenbezit en twee weken later weer vrijgelaten. Zeventien jaar eerder had Driekus al een beetje liefdesverdriet en besloot dat op te lossen door de vrouw in kwestie, een eerdere ex, in het bijzijn van haar zoontje met acht kogels te beschieten. Eerst wachtte deze totale wacko haar voor haar flat op en schreef met een stift in het portiek "Dat je mij erger behandelt als een hond" en "Ik heb alles voor jou gedaan, en nu schop je mij op straat". Klinkt misschien als de openingszinnen van een Hazes-klassieker maar is an sich natuurlijk al tamelijk gestoord. Hij schoot haar vervolgens in haar kin, nek en borst. Dertien jaar cel kreeg-ie. Veelzeggende quote uit de T over de rechtszaak van destijds: "Hij weigert psychologisch onderzoek, waardoor deskundigen geen uitspraak kunnen doen over zijn geestestoestand." Nou lekker gewerkt experts, wij zijn dan misschien niet deskundig maar hadden het op basis van deze info wel aangedurfd om te stellen dat hij knettergek was en nooit meer vrij had mogen komen.

Volgende keer beter dan maar?