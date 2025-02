BRISANTE onthulling van Berrie Heselman, die jarenlang extreemlinkse actiegroepen onderzocht voor de AIVD en daar onlangs op promoveerde. Volgens hem zat ene Volkert van der G., tegenwoordig weer een vrij man, achter een reeks aanslagen in de jaren '90 die destijds zijn opgeëist door de 'groep' (kan dus ook 1 man zijn) Rode Haan. ",,Ik ben ervan overtuigd dat Volkert Rode Haan was”, zegt Hanselman. Een uitgave van kennisinstituut WODC uit 2009 ondersteunt zijn verhaal: ‘In het huis van Volkert van der G. werden plakletters gevonden die eerder gebruikt waren om brandstichtingen bij veetransporteurs op te eisen’, staat er in dit WODC-document. ‘Klaarblijkelijk was de moordenaar (...) al langer actief.’" Goh dat zou wel verrassend zijn zeg, een gewelddadige milieuactivist die banden heeft met GroenLinks die achter brandstichtingen zou zitten. Destijds werd de dader niet gepakt. Was dat maar wel gebeurd.