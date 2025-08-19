Hallo, 900 nieuwe buren! "Primair ligt de verantwoordelijk hiervoor bij minister Mona Keijzer (eveneens van Asiel, red.). Maar wat mij opviel, is dat het op dit moment niet zit in de instroom. Het probleem zit juist in de doorstroom." Aldus asielminister (duobaan) David van Weel (VVD), op bezoek in de COA-fabriek Ter Apel. JA KOM NOU. Het is de INSTROOM, STUPID! Jullie blijven maar pompen pompen pompen (let op: website niet up-to-date: ambtenaar met recesvakantie - red.). Week op week op week op week mensen pompen. En screenen HO MAAR, zelfs moordverdachten uit de Verenigde Staten (veilig land) wandelen moeiteloos dit land binnen. Ondertussen zitten ze bij de Telegraaf de speciale COA LOGEER COUNTER te F5-en. Bij 2000-plus logeetjes dreigt een boete van 50.000 euro voor het COA. Dus voor u eigenlijk. Prettige dag verder.