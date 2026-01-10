Vannacht stond Iran andermaal in brand. De moedige Iraniërs die opstaan tegen de islamitische republiek zetten vannacht in hun onmetelijke woede en wil tot vrijheid een landbouwbank in brand, waren er over de hoofden van de vele duizenden demonstranten vlammen, vlammen en nog eens vlammen te zien in de tweede stad van het land Mashhad en werd eerder zelfs een moskee in de hens gezet. Het regime wankelt en wankelt, maar slaat keer op keer moorddadig terug tegen de eigen bevolking; een bloedbad is het tragische gevolg. TIME sprak een dokter uit Teheran die al spreekt van 'meer dan 200 doden' in de hoofdstad. Iraanse staatsmedia hebben het louter over '8 doden' aan de zijde van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Ondertussen roept kroonprins in ballingschap Pahlavi op ook dit weekend weer de straat op te gaan: "Met vlaggen, afbeeldingen en nationale symbolen, en de openbare ruimtes over te nemen. Ons doel is niet langer alleen maar de straat op te gaan; ons doel is ons voor te bereiden om stadscentra te veroveren en te verdedigen." Een totale revolutie dus. De VS spraken bij monde van Marco Rubio nog eens steun uit voor de bevolking, maar of er daadwerkelijk een laatste zetje komt van Trump, is nog maar de vraag. Hoop op een vrij Iran is er, ondanks alle ellende (zie archief hierboven) die we voorbij zien komen, bij gevluchte Iraniërs over de hele wereld. Om die hoop in Nederland kracht bij te zetten is er vanmiddag om 12.00 uur een demonstratie op het Malieveld van Comité Vrij Iran.

Update - De demonstratie is waardig verlopen.