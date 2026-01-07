achtergrond

Iran dag 11. Protesten door heel Iran, moorddadig islamitisch haatregime 'valt ziekenhuizen aan'

Dag 11

Op de elfde dag van protesten in Iran hebben ze bij onze staatsmedia maar een keertje de BBC overgekalkt maar dat er wat broeit wist u dankzij uw paar oplettende internetvrinden van GeenStijl natuurlijk allang. Het begon namelijk al in 2025 en breidde zich (dag 4, 5, 8, 9, 10) uit in 2026, met inmiddels zeker 36 doden, van wie 2 van de verkeeeerde kaaaaaant. Er zijn massale protesten door het hele land, zoals in Teheran en in Ilam. Het regime zou zelfs de controle over Abdanan kwijt zijn. Gisteren baandoorbrekende beelden van politieagenten die de wapens neerlegden, maar inmiddels ook berichten van aanvallen op ZIEKENHUIZEN door de haatbaarden. Als 'ziekenhuis' op een of andere manier te koppelen is aan Joden (bijvoorbeeld als Hamas een raket misvuurt, of als er vanuit het ziekenhuis met mitrailleurs wordt geschoten) trekt de NOS alle verloven in om klakkeloos Hamas-propaganda aan te nemen voor waar en schrijft NRC schuimbekkend over 'een Israëlische aanval' (nepnieuws staat er trouwens gewoon nog steeds), waarna het Museumplein volstroomt met boze natuurwijnidealisten. Als de bruinhemden van een islamitisch haatregime daadwerkelijk mensen in ziekenhuizen aanvallen wordt de soep natuurlijk wel wat minder heet gegeten, want die demonstranten zijn ook geen lieverdjes. Nou, dat zijn HELDEN. Later meer.
Update 09:02 - AP: Iran is bang voor een 'Venezuela'-actie van de Verenigde Staten tegen de leiders, inclusief grootayatollah Khamenei
Update 09:40 - Keyvan Shahbazi, komend weekend ook in de GeenStijl Podcast, bij WNL: "Steun Iraniërs om de wereld te bevrijden van het terreur en vrede te brengen in het Midden-Oosten"
Update 12:15 - Nieuwe protesten vandaag, ditmaal in Bojnourd

TRUMP STREET

Dit heeft NRC trouwens NOG STEEDS staan, lol

