Dag 11
Op de elfde dag van protesten in Iran hebben ze bij onze staatsmedia maar een keertje de BBC overgekalkt maar dat er wat broeit wist u dankzij uw paar oplettende internetvrinden van GeenStijl natuurlijk allang. Het begon namelijk al in 2025 en breidde zich (dag 4, 5, 8, 9, 10) uit in 2026, met inmiddels zeker 36 doden, van wie 2 van de verkeeeerde kaaaaaant. Er zijn massale protesten door het hele land, zoals in Teheran en in Ilam. Het regime zou zelfs de controle over Abdanan kwijt zijn. Gisteren baandoorbrekende beelden van politieagenten die de wapens neerlegden, maar inmiddels ook berichten van aanvallen op ZIEKENHUIZEN door de haatbaarden. Als 'ziekenhuis' op een of andere manier te koppelen is aan Joden (bijvoorbeeld als Hamas een raket misvuurt, of als er vanuit het ziekenhuis met mitrailleurs wordt geschoten) trekt de NOS alle verloven in om klakkeloos Hamas-propaganda aan te nemen voor waar en schrijft NRC schuimbekkend over 'een Israëlische aanval' (nepnieuws staat er trouwens gewoon nog steeds), waarna het Museumplein volstroomt met boze natuurwijnidealisten. Als de bruinhemden van een islamitisch haatregime daadwerkelijk mensen in ziekenhuizen aanvallen wordt de soep natuurlijk wel wat minder heet gegeten, want die demonstranten zijn ook geen lieverdjes. Nou, dat zijn HELDEN. Later meer.
Update 09:02 - AP: Iran is bang voor een 'Venezuela'-actie van de Verenigde Staten tegen de leiders, inclusief grootayatollah Khamenei
Update 09:40 - Keyvan Shahbazi, komend weekend ook in de GeenStijl Podcast, bij WNL: "Steun Iraniërs om de wereld te bevrijden van het terreur en vrede te brengen in het Midden-Oosten"
Update 12:15 - Nieuwe protesten vandaag, ditmaal in Bojnourd
NEW: The rate of protests across Iran declined slightly on January 5 and 6 compared to the rate of protests between January 2 and 4. CTP-ISW recorded at least 43 protests across Iran between January 5 at 2 PM ET and January 6 at 2 PM ET, and 37 protests between January 4 at 2 PM… pic.twitter.com/tueInnSL5F— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) January 7, 2026
Another attack carried out by agents of the Islamic Republic regime on a hospital in Iran. First a hospital in Ilam and now another one in Tehran. This pattern of targeting hospitals—places built for treating and sheltering patients—demonstrates the savagery and disregard of the… https://t.co/ZklRcYSyAG— EndGameWW3 🇺🇸 (@EndGameWW3) January 7, 2026
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026
The Iranian anti-regime protesters are still holding the streets in Ilam, setting fires to make it harder for the security forces to see them.
They chant: “Death to Khamenei” pic.twitter.com/vre9DpjM5y
TRUMP STREET
Iranians in occupied Iran are renaming various streets "Trump Street".@POTUS @WhiteHouse pic.twitter.com/rsC4cPi8x6— Goldie Ghamari | گلسا قمری (@gghamari) January 6, 2026
Dit heeft NRC trouwens NOG STEEDS staan, lol
Bij een Israëlische luchtaanval op het Al-Ahli-ziekenhuis in Gaza-Stad kwamen volgens Gazaanse autoriteiten zeker vijfhonderd mensen om het leven. De Palestijnse president Abbas heeft dinsdag een periode van nationale rouw van drie dagen aangekondigd.https://t.co/lR7UZ7qWtc— NRC (@nrc) October 17, 2023
