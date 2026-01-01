Dag vier massademonstraties Iran. Burgers nemen legerbasis Iraanse Revolutionaire Garde in, eerste militair regime legt het loodje, internationale gemeenschap muisstil
Het is overduidelijk nog geen revolutie, maar krijgt steeds meer de potentie om daarin uit te monden
2025, weet u dat nog. Welnu, dat was in Iran best een pittig jaar, niet in de laatste plaats omdat het regime 1922 burgers executeerde. Tel daar door economische malaise ingegeven wanhoop en een verstikkende, alle levensvreugde aanvretende Islamitische dictatuur bij op en dan heb je alle ingrediënten voor wat er momenteel gebeurt. En er gebeurt momenteel: veel. De demonstraties houden aan en worden groter, terwijl de pogingen van het regime om de boel de kop in te drukken dat uiteraard ook doen. In Kouhdasht, een provinciestadje met iets minder dan 90 duizend inwoners, viel het eerste dodelijke slachtoffer aan de kant van het regime: een "vrijwillige" soldaat van de paramilitaire militie Basij. In 21 van de 31 provincies bleven overheidsgebouwen en universiteiten noodgedwongen dicht. Teheran is ook één grote teringzooi aan het worden, en nogmaals, het aantal demonstranten groeit gestaag, evenals het aantal meldingen dat op hen wordt geschoten. Ondertussen is Khamenei gestopt met jolig twitteren en houdt de internationale gemeenschap (of wat daarvoor door moet gaan) zijn bek. Trump en Netanyahu zijn uitzonderingen; volgens Axios besproken zij eerder deze week bovendien de mogelijkheid om Iran opnieuw aan te vallen. Van alle mensen die beroeps- of hobbymatig bezig zijn met vrouwen-, lhbti- en mensenrechten horen we vooralsnog weinig, wat raar is, want op weinig plekken op aarde is het kwaad zo nadrukkelijk en onmiskenbaar aanwezig als in Iran.
🚨 Iranian people have taken control of the IRGC base in Asadabad pic.twitter.com/Y7Xw3uvOXf— Tousi TV (@TousiTVOfficial) December 31, 2025
🚨 BREAKING NEWS – TEHRAN | IRAN— Niyak Ghorbani (نیاک) (@GhorbaniiNiyak) December 31, 2025
A massive crowd has gathered in Tehran, chanting:
“Javid Shah” (“Long live the Shah”)
The slogan is echoing through the streets, signalling open defiance and a powerful expression of public opposition as nationwide unrest continues to… pic.twitter.com/xM5I7cPn6B
🚨 BREAKING: City of Isfahan in Iran has turned into a war zone as Iranians clash with Islamic occupation forces pic.twitter.com/3yjOhDfL1b— Tousi TV (@TousiTVOfficial) December 31, 2025
In Iran today, a man sits still in the middle of a Tehran freeway, descended upon by the Islamic regime sent to crush protests.— Elica Le Bon الیکا ل بن (@elicalebon) December 30, 2025
Resistance is not kidnap.
Resistance is not murder.
Resistance is not terror.
This is resistance.
It is a coward who kills.
The brave stand still. pic.twitter.com/38OxY82h8Z
🚨🇮🇷 IRAN GRINDING TO A HALT: PROTESTERS STORM GOVERNMENT BUILDINGS, REPORTS CLAIM ENTIRE CITIES FALLING TO DEMONSTRATORS— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 1, 2026
This is escalating fast.
Iran shut down Wednesday as businesses, universities, and government offices closed across 21 of 31 provinces.
Protests are now… pic.twitter.com/Mtuz1VyVjm
This is the regime’s response to peaceful student protests: a brutal nighttime attack on student dormitories.#Iran pic.twitter.com/gyiKpjeWKA— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 31, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Grootste demonstraties in Iran sinds 2022 houden aan, 'traangas en kogels ingezet door regime'
Iraanse editie Elsfest verloopt niet zonder slag of stoot
De GeenStijl Podcast: nabeschouwing twaalfdaagse oorlog
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
Khamenei na week stilte: "Zionistische regime verslagen en verpletterd onder de klappen van de Islamitische Republiek"
Gelukkig zeg, de Tinderdate van Dilara Bilgiç leeft nog
Trump eist einde aan Israëlische corruptierechtszaken tegen Netanyahu, spreekt van heksenjacht
Geopolitiek, soms net vriendjespolitiek
Liveblog 6 - Israël zegt aanvallen op Iran te hervatten na vermeende schending staakt-het-vuren
Zoekt wraak na dodelijke aanval op Beër Sjeva
Trump: Israël en Iran akkoord met wapenstilstand
Gefeliciteerd iedereen - welkom in Liveblog 5