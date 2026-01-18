Iran. Ruim 24.000 arrestaties, minstens 5.000 doden, geruchten over chemische wapens, Trump roept op tot einde Khamenei (maar doet niets)
Pogingen af te rekenen met uitzichtloze situatie steeds uitzichtlozer
Eerst even wat cijfers. Mensenrechtenclub HRANA telt inmiddels 3.308 bevestigde doden, terwijl er 4.382 gevallen nog onderzocht worden. Het regime zelf zet met 5.000 (waarvan 500 'security forces') iets hoger in, en The Sunday Times heeft weer andere informatie in handen: 16.500 doden ("genocide under digital darkness" - het internet ligt er nog steeds uit in Iran, en dat blijft voorlopig ook wel zo). Hoe hoog het daadwerkelijke dodental op dit moment is, blijft onduidelijk, maar dat het nog flink gaat oplopen ligt voor de hand. Eerder genoemde HRANA meldt meer dan 24.266 arrestaties, waarvan natuurlijk vrijwel niemand een advocaat krijgt, laat staan een eerlijk proces.
Tegen die achtergrond wordt de houding van Trump toch steeds dubieuzer. De rode lijn die hij trok - niet schieten op demonstranten - is schaterlachend overschreden door het regime. De Iraniërs die de straat opgingen in de wetenschap dat Amerika zou bijspringen als het misging, komen derhalve van een koude kermis thuis - als ze al thuiskomen. Dat Trump tegen Politico zegt dat “It’s time to look for new leadership in Iran” is leuk en aardig, maar daar hebben die mensen dus niets aan. Overigens is de demonstrant wiens executie werd uitgesteld nadat Trump zich ermee bemoeide dood geslagen in detentie.
Tot slot: inmiddels doen wilde geruchten de ronde dat het regime chemische wapens inzet tegen demonstranten. Dus blijven veel mensen thuis, wat ze er overigens niet van weerhoudt hun ongenoegen te uiten - zie onderstaande beelden.
WILD 🔴— Open Source Intel (@Osint613) January 18, 2026
Iranians say leaving home now carries the risk of being shot.
With streets under deathly pressure, defiance has shifted to shouted protest from behind doors and windows.
Crowds are heard chanting “death, death to Khamenei” from different homes. pic.twitter.com/Y6DbWQIZoa
Niet dat je thuis per se veilig bent verder
Terror in Tehran. Gangs of Islamic forces break through into homes to catch protesters.— Open Source Intel (@Osint613) January 18, 2026
Who knows what happened here. pic.twitter.com/zlQSpGbmkN
Regime in Iran responds to president @realDonaldTrump with threat of execution 800 protesters.— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 17, 2026
Ali Salehi, Tehran’s chief prosecutor, dismissed comments by Donald Trump regarding a reported halt to executions, saying Iran’s response would be “firm, deterrent, and swift.”
Islamic… pic.twitter.com/0jwUyIq0vt
There is growing evidence that the brutal Iranian regime has used chemical agents against protesters. Last week, videos surfaced showing repression forces in Sabzevar, Razavi Khorasan Province, wearing protective clothing and masks typically associated with chemical weapons. Now,… https://t.co/7277Pw3dTE pic.twitter.com/oRiWP1gsVe— علی شریفی زارچی (@SharifiZarchi) January 18, 2026
