Het kwaad is geschied maar dat weerhoudt het kwaad er voorlopig niet van er lustig op los te schieten. Precies vaststellen hoeveel doden er in Iran zijn gevallen is lastig, omdat fysieke en digitale toegang tot het land gering is, en omdat, nu ja, er heel veel lijken zijn (nare nsfw-beelden hier). Verspreid over meer dan 400 steden en dorpen vonden minstens 4000 clashes plaats tussen demonstranten en "security forces" (fascisten houden van eufemismen). Gevolg: ongekend bloedvergieten. Mensenrechtenclub HRANA zit qua schattingen steeds aan de wat conservatievere kant, en noteert nu 5459 doden. De Daily Mail haalt een onderzoeker aan die tot minstens 33.100 dodelijke slachtoffers komt, TIME telt op basis van bronnen binnen het Iraanse gezondheidsministerie 30.000 lijken - op 8 en 9 januari alleen al. Het doorgaans betrouwbare Iran International schat het dodental op 8 en 9 januari op basis van documenten in op 36.500. Ook vertelden meerdere verpleegkundigen en artsen aan Iran International dat met gewonde ziekenhuispatiënten werd afgerekend met zogeheten "finishing shots". Volgens Israëlische tv was 8 januari de dodelijkste nacht in de geschiedenis van de islamitische republiek.

USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group lijkt overigens nog steeds onderweg naar Iran, en er wordt veel overlegd tussen Israël en Amerika.