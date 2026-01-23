Dat betreft dus deze USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group die drie dagen geleden de transponders uitzette en in de Golf van Bengalen (maps) van de radar verdween. De Wall Street Journal meldde evenzo drie dagen geleden dat Trump zijn krijgsmacht nog altijd vraagt plannen op te tekenen voor een "doorslaggevende" aanval die het regime in korte tijd zou beëindigen, en het bovenstaande fragment gisteren tijdens de vlucht terug vanuit Davos in Air Force One, is Trumps eerste commentaar op Iran sinds hij op 16 januari - ietwat hallucinant - schreef: "I greatly respect the fact that all scheduled hangings, which were to take place yesterday (Over 800 of them), have been cancelled by the leadership of Iran. Thank you!"

Ook in het bovenstaande fragment haalt hij die 'voorkomen' executies als wapenfeit aan, maar het steekt natuurlijk nog altijd bijzonder schraal af tegen Trumps "TAKE OVER YOUR INSTITUTIONS, HELP IS ON THE WAY" op 13 januari. Nu lijkt die hulp dus wel daadwerkelijk onderweg te zijn, maar – en dat is niet per se Trumps fout – deze arriveert met minstens 5.002 bevestigde doden zo'n anderhalve week te laat. Een drijvende stad kun je immers niet teleporteren. Zo'n drie uur geleden plaatste Trump ook een video van Hannity op Truth Social, waarin o.a. het onderstaande beeld te zien is, waar Trumps "HELP IS ON THE WAY" herhaald wordt. Die post was er echter slechts een van tientallen in het afgelopen uur, dus zo zwaar moet daar ook weer niet aan gehangen worden. We blijven kijken.

Naschrift 08:53 - De Wall Street Journal schrijft dat Trump na het succes van Maduro's ontvoering dit jaar nog actief streeft naar regime change in Cuba.

Naschrift: 09:04 - Israëlische krant Maariv Online schrijft dat "Senior officials in the Israeli Government are concerned that President Donald J. Trump will launch an initial strike campaign against targets in Iran, before losing interest, leaving Israel to deal with the aftermath alone."