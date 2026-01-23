Trump erkent dat Carrier Strike Group onderweg is naar Iran: "Ik heb het liefst dat er niks gebeurt, maar we houden ze heel scherp in de gaten"
Dat betreft dus deze USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group die drie dagen geleden de transponders uitzette en in de Golf van Bengalen (maps) van de radar verdween. De Wall Street Journal meldde evenzo drie dagen geleden dat Trump zijn krijgsmacht nog altijd vraagt plannen op te tekenen voor een "doorslaggevende" aanval die het regime in korte tijd zou beëindigen, en het bovenstaande fragment gisteren tijdens de vlucht terug vanuit Davos in Air Force One, is Trumps eerste commentaar op Iran sinds hij op 16 januari - ietwat hallucinant - schreef: "I greatly respect the fact that all scheduled hangings, which were to take place yesterday (Over 800 of them), have been cancelled by the leadership of Iran. Thank you!"
Ook in het bovenstaande fragment haalt hij die 'voorkomen' executies als wapenfeit aan, maar het steekt natuurlijk nog altijd bijzonder schraal af tegen Trumps "TAKE OVER YOUR INSTITUTIONS, HELP IS ON THE WAY" op 13 januari. Nu lijkt die hulp dus wel daadwerkelijk onderweg te zijn, maar – en dat is niet per se Trumps fout – deze arriveert met minstens 5.002 bevestigde doden zo'n anderhalve week te laat. Een drijvende stad kun je immers niet teleporteren. Zo'n drie uur geleden plaatste Trump ook een video van Hannity op Truth Social, waarin o.a. het onderstaande beeld te zien is, waar Trumps "HELP IS ON THE WAY" herhaald wordt. Die post was er echter slechts een van tientallen in het afgelopen uur, dus zo zwaar moet daar ook weer niet aan gehangen worden. We blijven kijken.
Naschrift 08:53 - De Wall Street Journal schrijft dat Trump na het succes van Maduro's ontvoering dit jaar nog actief streeft naar regime change in Cuba.
Naschrift: 09:04 - Israëlische krant Maariv Online schrijft dat "Senior officials in the Israeli Government are concerned that President Donald J. Trump will launch an initial strike campaign against targets in Iran, before losing interest, leaving Israel to deal with the aftermath alone."
Trump drie uur geleden op Truth Social
President Trump is signaling to the people of #Iran tonight with this post on Truth Social that he hasn't forgotten his pledge that "help is on the way." In this segment, Hannity replayed the president's comments on Air Force One discussing how more U.S. military assets were… pic.twitter.com/auiA5XIhhD— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 23, 2026
13 januari, Trumps befaamde "KEEP PROTESTING, TAKE OVER YOUR INSTITUTIONS, HELP IS ON THE WAY"
Het gehele plaatje
The U.S. military is rapidly expanding its footprint in the Middle East, moving additional fighter aircraft, ships, air defense, and support assets into the region.— Ian Ellis (@ianellisjones) January 22, 2026
- The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is in the Indian Ocean and will soon enter the U.S. 5th Fleet/Central… pic.twitter.com/JKMAVdsRkF
When the U.S. deploys an aircraft carrier like USS Abraham Lincoln, it’s not “sending a ship.”— John Spencer (@SpencerGuard) January 22, 2026
It’s deploying a Carrier Strike Group -- a mobile, self-contained joint combat force.
What that actually includes as a minimum👇
• ~5,000 sailors on the carrier + air wing
•…
De enige autoriteit die wij erkennen
Britney Spears’ Iranian American ex-husband Sam Asghari says Trump should intervene in Iran https://t.co/KTMSI7GfWo pic.twitter.com/9RheawwvnE— New York Post (@nypost) January 17, 2026
