Iraanse staats-tv: 'Nederlandse diplomaat probeerde Starlink-modules Teheran in te smokkelen'
Dutch Fargo!
Vooropgesteld: 'Nederlands' en 'diplomaat' bij monde van de Iraanse staats-tv zijn nogal rekbare begrippen in een kat- en muisspel tussen de Mossad (dat elk denkbaar paspoort heeft) en Iraanse contraspionage. MAAR, een Nederlands paspoort lijkt het inderdaad wel, en het zou ook wel oddly specific zijn om uitgerekend een Nederlandse 'dader' te verzinnen die tijdens de opstand Starlink-modules het land in zou proberen te smokkelen. Het Iraanse staatskanaal PressTV schrijft: "Last month, a Dutch diplomat’s suitcase was seized at Imam Khomeini International Airport after he refused an X-ray scan and left the country. When another diplomat later claimed it, officials found satellite phones and advanced wireless devices inside." Bovendien noemt het bovenstaande videosegment zelfs een naam, namelijk vice-missiechef van de Nederlandse ambassade in Teheran Andre van Wiggen. En we moeten zeggen, het lijkt niet níét.
Held met mooiste paspoort ter wereld!
Hij lijkt niet níét
In an exclusive interview with @TehranTimes79, Dutch Deputy Ambassador Andre van Wiggen revealed his country has adopted cycling diplomacy, aiming to promote cycling internationally in an effort to serve the environment and all human beings on the planet.https://t.co/txhKvNHuxl pic.twitter.com/wKOW53zO6V— Dutch Cycling Embassy (@Cycling_Embassy) October 3, 2020
