Mensen die in talkshows gaan zitten en verkeerde argumenten gebruik heb je overal, dat vindt iedereen die ook in talkshows zit meestal helemaal prima (zie dit voorbeeld, of dit voorbeeld, of dit voorbeeld, of dit, of dit, of dit) maar als ze ook nog een beetje de verkeerde mening hebben, want dan is het natuurlijk verschrikkelijk, terrorisme zelfs. Als ze bijvoorbeeld gaan roepen dat iemand die hypocriet is HYPOCRIET is, dan mag dat niet want het HYPOCRISIE-verwijt is één van de zes drogredeneringen die Sander Schimmelpenninck een keer op een lijstje heeft gezien en volgens Sander Schimmelpenninck gaan we allemaal naar de ratsmodee, behalve als niemand meer die zes redeneringen gebruikt (of 3, of 9, of 12, we hebben die VerErnst-JanPfauthiseerde oprekking van een paar ondoordachte columns hier niet iedere dag openliggen op HQ).

Hoe dan ook. Gouke Moes, een domme lul en een leugenaar bovendien die niks, maar dan ook echt helemaal niks kan, is volgens Schimmelpenninck dus geen domme lul en een leugenaar bovendien die niks, maar dan ook echt helemaal niks kan, maar een TERRORIST. En nou gaan wij zeggen HUUU Sander Schimmelpenninck mag Bouke Moes geen terrorist noemen en dan zeggen hullie HUUU maar GeenStijl noemt Extinction Rebellion ook TERRORISTEN en dan gaat iedereen ziejewellen en jijbakken, terwijl Sander Schimmelpenninck juist zo tegen ziejewellen en jijbakken is. Jammer weer eigenlijk. Dus weet u wat, wij vinden het júíst goed dat Sander Schimmelpenninck Gouke Moes, die een domme lul is en een leugenaar bovendien die niks, maar dan ook helemaal niks kan, een terrorist noemt. Want zo kunnen we het eindelijk eens over de inhoud hebben! Goed, wat was de inhoud ook alweer?