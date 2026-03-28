HUH?! Forum-stemmer ABONNEE van de Volkskrant
Vroege 1 aprilgrap hoor
Feyenoorder heeft seizoenkaart van Ajax
Transsporter zit in bestuur IOC
Trump sponsort Democratische Partij
Turkije lid van de Europese Unie
Moslim Kamerlid voor de PVV
Conservatieveling fractievoorzitter Progressief Nederland
Harley Davison-fan rijdt BMW motor
Dieselrijder tankt benzine
Amsterdammer woont in Amsterdam
Peter Vandermeersch volgt schrijfcursus
Mona Keijzer sluit zich aan bij DENK
E-biker géén lid van ANWB
Mosterd koopt een fatbike
Hans Spekman shopt bij Suitsupply
Almeerder met museumkaart
VOLTeraar zónder KLM Flying Blue
Ilja Leonard Pfeijffer abonnee Story
Anouk leerling op zangschool
Lil Kleine leraar op zangschool
Jason Statham aangesloten bij matcha-club
Ali B. nieuwe columnist Opzij
Asa Akira student op de toneelschool
Maarten van Rossem claimt wereldrecord stil zijn
Chris Woerts jurylid Machiavelliprijs
Joost Omen gelauwerde P.C. Hooft-prijs
Dit wil je ook lezen
Volkskrantcolumnist: 'Gouke Moes = TERRORIST'
Gouke Moes claimt aanslag op Pauw & De Wit
TRIBUNAAL SPREEKT GIDEON VAN MEIJEREN VRIJ VAN OPRUIING
De rechtsstaat, waarlijk, hij bestaat!
De GeenStijl Podcast. Chris Aalberts over Forum voor Democratie, extreemrechts en de gemeenteraadsverkiezingen
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
Goh. JFVD nog steeds een ranzig clubje
Wie had dat gedacht?
Iran duiden met Maarten Keulemans, de Einstein van de Azijnbode
Soep van de Week in het StamCafé
Rutte VI dreigt - kiezers vluchten naar FvD
Ja! Daar is het zondagse peilingstopic