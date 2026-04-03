Aan de ene kant heeft '@Taaldokter' natuurlijk helemaal gelijk dat wie nog opkijkt van de taalgids van het ministerie van Onderwijs die vorige week vrijdag opdook op www.geenstijl.nl de afgelopen jaren niet heeft opgelet (sterker nog, in de gids werkt expliciet verwezen naar het wereldvreemde advies van LAKS waar twee jaar geleden dankzij social media het AD nog OPHEF over was).

Aan de andere kant: dit is misschien juist een aardig moment om die totale gekte voor eens en voor altijd een halt toe te roepen. Halfie Gouke Moes bleek daartoe overduidelijk niet in staat, maar nu is Rianne Letschert minister op het ministerie van OCW en die is van D66, een partij met kundige bestuurders en een partij bovendien die juist weer trots op Nederland is en de Nederlandse vlag opeist.

Hahaha. Het blijft wel D66, natuurlijk.

Maar als Letschert deze doorgeslagen waanzin van het onder haar voorgangers ontstane Programma tegen Discriminatie en Racisme geen halt toeroept, dan speelt ze dus lekker FvD in de kaart en moeten zij en al die andere strijders die achter iedere boom een fascist zien niet miepen als alle vaders van alle Catherines De Vriezen (zus van, red.) massaal weglopen bij de 'volwassenen in de zaal' en overstappen naar 'radicaal-rechts'. Want als deze totale gekte volwassen is, dan gaat iedereen die wel gewoon normaal is vanzelf beter luisteren naar de kinderen. Nu live in het vragenuur met beautiful child Peter van Duijvenvoorde namens FvD, en onderknuppel Judith Tielen (VVD) namens het ministerie. Livestream na de breek.

UPDATE: Van FvD tot ChristenUnie (inclusief Bosma op zijn best) ging los op de gids, die door staatssecretaris Tielen geen moment verdedigd werd. En we hebben nieuws: er is 40.000 euro van uw belastinggeld uitgegeven aan deze onzin.