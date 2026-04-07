President Trump dreigt burgerdoelen in Iran te bombarderen. Iraanse Nederlander Negin Nafissi heeft contact met Iraniërs en die willen alleen maar dat het regime verdwijnt, zegt ze bij @DIT_eo , ook al gaat dat ten koste van infrastructuur: ‘Infrastructuur kunnen we terugbouwen.’ pic.twitter.com/bVndaYoAfA

Ja even samengevat hoe het de hele oorlog eigenlijk al gaat. Iraniërs als de bovenstaande Negin Nafissi zeggen: 'doe in godsnaam ALLES om dat regime uit het zadel te krijgen, de bruggen herbouwen we met liefde daarna wel weer'. En ondertussen zegt zo'n verachtelijke Euroboomer als de president van de Eurpese Raad António Costa: "After five weeks of war in the Middle East, it is clear that only a diplomatic solution will settle its root causes. Any targeting of civilian infrastructure, namely energy facilities, is illegal and unacceptable."

Dan even over Trumps deadline die officieel vannacht 02:00 verloopt, waarna elke Iraanse brug en energiecentrale vernietigd zou worden. Axios schrijft dat Trump de deadline heel misschien vooruit schuift als hij een deal vorm ziet krijgen: "If the president sees a deal is coming together, he'll probably hold off. But only he and he alone makes that decision," a senior administration official told Axios. A defense official said they were "skeptical" there would be any extension this time around."

Ondertussen gaan de 'normale' aanvallen wel gewoon door en meldt Israël bijvoorbeeld dat het aanvallen op IRGC-infrastructuur uit blijft voeren. Afijn, we gaan weer live.

Update 08:05 - Een armada van maar liefst 176 vliegtuigen was betrokken bij het redden van de F-15E boordschutter midden in Iran. Ook werden er op zeven andere locaties schijnreddingen uitgevoerd om de Iraanse krijgsmacht te verwarren. Uiteraard deden ook honderden Special Forces-troepen mee met de extractie. Een voor allen, allen voor een. This is the way en dat begrepen de Japanners bijvoorbeeld toen ook al niet.

Update 08:11 - The Times schrijft op basis van diplomatieke memo's door Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten dat zogeheten opperleider Mojtaba Khamenei zeer gehavend en niet in staat is te regeren. "Iran’s new supreme leader, Mojtaba Khamenei, is incapacitated and receiving medical treatment in the holy city of Qom, according to an intelligence assessment which suggests he is not capable of running the country. A diplomatic memo understood to be based on American and Israeli intelligence and shared with Gulf allies suggests that Khamenei, the son of the killed long-time leader Ali Khamenei, is unconscious and being treated for a “severe” medical condition." Maakt voor de regime-fans niet uit natuurlijk, die hebben gewoon lekkere AI-video's van Mojtaba strijdbaar in situation rooms.

NASCHRIFT 08:29 - In de oorspronkelijke kop en tekst van dit artikel stond dat de deadline vannacht 02:00 was verlopen, maar de deadline verloopt aanstaande nacht. Excuses.

Update 08:45 - Het Farsi-talige account van de IDF waarschuwt alle Iraanse... TREINREIZIGERS. "Geachte burgers, ter wille van uw veiligheid verzoeken wij u vriendelijk om vanaf dit moment tot 21:00 uur Iraanse tijd af te zien van het gebruik en reizen met de trein in heel Iran. Uw aanwezigheid in treinen en in de nabijheid van spoorlijnen brengt uw leven in gevaar." Dat worden drukke weken voor het Iraanse ProRail.

Update 08:59 - De Iraanse Willem Wever (zoiets) verleidt kinderen tot het kindsoldaatschap, en vraagt ouders hun zoontjes naar checkpoints te sturen om deze te bemannen.

Update 09:22 - Ja dit begon ons ook al op te vallen: alle kopstukken die omgelegd worden zijn van de IRGC. Alle kopstukken van de Iraanse krijgsmacht (Artesh) leven gewoon nog. Wellicht in de hoop op een staatsgreep door Artesh?

Update 09:39 - En in het kader van de aanvallen die 'gewoon' doorgaan stijgen er nu flinke rookwolken op boven Teheran als gevolg van 'heavy airstrikes'.

Update 10:13 - WITTE ROOK na aanval op IRCG-complex te Teheran.

Update 10:19 - De IRCG heeft een raket volledig roze geschilderd, omdat een meisje dit zei te willen. In de ondoenlijke tekst van de Iraanse ambassade te Mumbai: "Little shawty made a wish… and they answered loud! After that clip of the young girl asking for a #pink missile on Tel Aviv, the IRGC dropped a whole statement in steel."

Update 10:22 - Bijzonder beeld wel, een Amerikaanse RQ-180 stealth drone (wiki) landt in Griekenland.

Update 10:28 - Iraanse president Masoud Pezeshkian tweet: "Meer dan 14 miljoen trotse Iraniërs hebben tot nu toe aangekondigd bereid te zijn hun leven op te offeren voor de verdediging van Iran. Ik ben ook een levensoffer voor Iran geweest, ben het en zal het blijven." Onduidelijk naar welke Pietitie hij verwijst maar het zal allemaal wel weer.

Update 11:37 - Video: Tomahawk van US Navy vliegt over Teheran.

Update 11:51 - Er zijn schoten gehoord bij het Israëlische consulaat te Istanbul. De Turkse politie zegt dat er drie verdachten geneutraliseerd zijn.

Update 12:23 - VIDEO's van de schietpartij bij het Israëlische consulaat te Istanbul. Twee politieagenten raakten gewond, een verdachte is gedood en de twee anderen zijn 'gewond' uitgeschakeld.

Update 12:44 - Iraanse media melden grote explosies op het Iraanse olie-exporteiland Kharg. Deze ongeverfieerde video toont twee rookpluimen.

Update 13:01 - Er hebben luchtaanvallen plaatsgevonden op twee Iraanse bruggen, te weten "a bridge on the Tabriz–Zanjan highway, as well as a railway bridge near Yahyaabad in Kashan."

Update 13:14 - CENTCOM deelt nieuwe video van F-18 flight deck operations aan boord van de USS Abraham Lincoln.

Update 13:19 - Spectaculair beeld bij het Israëlische consulaat te Istanbul wel: Turkse agent gaat achter een busje op de grond liggen, en schiet onder het busje door een verdachte in zijn voet. Daarna schakelt hij hem uit.

Update 13:28 - Heel gedetailleerde beelden van de schietpartij bij het Israëlische consulaat te Istanbul.

Update 13:38 - Amerika zou vannacht tientallen doelwitten op het Iraanse olie-eiland Kharg hebben aangevallen.

Update 13:46 - Fox News schrijft: "The targets that the US hit on Kharg Island included bunkers, radar station, ammunition storage. Landing docks were not intentionally targeted. Only would have been struck if Iranians fired something from next to them, according to senior US official who spoke to Fox News."