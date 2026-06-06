Pets boem stukje waarheid over De Lieve Stad van Liefde en Hoop en een hoop liefde of hoe noemen ze zichzelf in Amsterdom ook alweer op de voorpagina (jawel!) van Het Parool: ‘Groepjes jongens stelen niet alleen, maar beroven, bedreigen en mishandelen ook’: alarm om steeds gewelddadigere dieven in Amsterdamse binnenstad. En wat voor "jongens" dit zijn, wordt ook gewoon: benoemd. "We hadden natuurlijk altijd winkeldiefstallen, maar in het verleden waren de dieven, bijvoorbeeld oostblokkers, sportief: ik steel, ik ben gepakt, de volgende dag zwaaien we. De laatste jaren hebben we véél meer last van vooral jonge asielzoekers, vaak Syriërs." Nou ja zeg. "Opvallend vaak komen de groepen uit asielzoekerscentra zoals in Wormerveer of Zaandam, en soms uit Ter Apel. “Die groepen komen elke dag, ze leren de trucs en kneepjes in de azc’s. Ze weten precies wat wij en de winkeliers wel en niet mogen. De minderjarigen hebben sowieso het gevoel dat ze vrij spel hebben."" En de politie doet dus niks want de politie kan niks dankzij onze rechtsstaat! "Als ik ze heb betrapt en een boete wil opleggen, zeggen ze natuurlijk dat ze geen geld hebben. Dan laat ik ze hun telefoon inleveren als onderpand. Ik heb hier acht telefoons liggen. De politie wil dat ik de Syriërs hun winkelverbod óók in het Arabisch opleg. Dan ga ik maar met AI aan de slag. Ik heb wel 250.000 euro schade op jaarbasis, maar ík krijg al dat extra werk en gelazer."