Trouw toog naar 'een collectief' van 10 pensionado's in Budel dat zich hard maakt voor asielzoekers die moeten wandelen en niet met de bus kunnen terwijl wandelen mensonterend is en de bus nemen juist een mensenrecht. GEEN. IDEE. WAAROM. maar de bushalte bij het azc Budel werd ruim 3 jaar geleden geschrapt zodat asielzoekers 4 of 5 kilometer moeten lopen naar de bewoonde wereld. Trouw schrijft: "Zo gaat dat sinds ze er niet meer in mogen." En wij maar denken dat alleen die halte geschrapt was, maar volgens Trouw mogen asielzoekers helemaal de bus niet meer in. Zul je net zien dat het ook bij het treinstation in het nabijgelegen Maarheeze om VOLSTREKT. ONDUIDELIJKE. REDENEN. al niet zo lekker ging. Blijft de integratie blokkerende benenwagen over, zo weet ook de pensionado: "Wil je de bewoners een beetje laten integreren, dwing je ze steeds om kilometers te lopen.” Precies! Want welke ware Nederlander gaat er nou in godsnaam voor z'n plezier KILOMETERS LOPEN?? Dat zou toch alleen maar blaren opleveren en misschien zelfs doden!