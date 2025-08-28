Okee dus je hebt in een asielzoekerscentrum 1) asielzoekers die om gegronde redenen gevlucht zijn uit hun thuisland, bijvoorbeeld omdat ze daar als homo hun leven niet zeker zijn en hier hopen op een fijner, beter en onbezorgder leven en 2) gelukszoekers die helemaal geen zin hebben om te integreren of zich aan te passen aan onze normen en waarden, vaak kansloos zijn voor een asielaanvraag, maar als bijstandstoeristen hopen te profiteren van het systeem en anders maar gewoon de vervelende criminele klojo gaan uithangen. En omdat het 'ons' maar niet lukt om keihard op te treden tegen Groep 2 is Groep 1 dubbel de sjaak: omdat ze in elkaar worden geramd door Groepje 2 en omdat ze door de Nederlanders op de grote hoop worden geschoven als onderdeel van het asielzoekersprobleem.

"De asielzoeker was pas een maand in ons land toen hij vorige week in de nacht woensdag op donderdag slachtoffer werd van de mishandeling. De man werd achtervolgd door een groep van zeven mensen. Ze riepen dat hij er 'te gay' uitzag en maakten hem belachelijk om zijn uiterlijk. De man werd aan zijn kleren getrokken, op de grond gegooid en is meerdere keren geslagen in zijn gezicht, op zijn hoofd en in zijn nek. Met een bebloed gezicht vluchtte hij naar de receptie om bescherming te vragen." Hoe zeggen we dat ook alweer? O JA: een grote groep klootviolen verpest het weer eens voor de welwillende minderheid.