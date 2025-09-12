Heel misschien dat het nu dan eindelijk een wake-upcall is, na het jarenlange kom-maar-binnen-beleid, het wegkijken, het goedpraten en het vergoelijken. Wéér zorgt een groep jonge, criminele asielzoekers voor ellende bij het treinstation van Arnhem, 'volgens bronnen gaat het om een rondreizend circus van jonge overlastgevers', en vermoedelijk gaat het gewoon weer om Piet en Klaas en Sjaak uit Syrië. Dezelfde lui die ook al rotzooi trapten in Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven, Baarn, Utrecht, Groningen, enzovoorts. Over al die psychisch getroebleerde criminele Syriërs die als helden (hoera apothekers) werden binnengehaald en nu complete dorpen en steden terroriseren publiceerden we eerder een ongezellig essay: 'En hier zitten we dan'. Want we zitten er mooi wel mee, met al die psychisch getroebleerde en criminele Syriërs.