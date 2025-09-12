Jonge asielzoekers wéér gewelddadig in Arnhem
Arnhem heeft 99 problems but Vitesse ain't one
Heel misschien dat het nu dan eindelijk een wake-upcall is, na het jarenlange kom-maar-binnen-beleid, het wegkijken, het goedpraten en het vergoelijken. Wéér zorgt een groep jonge, criminele asielzoekers voor ellende bij het treinstation van Arnhem, 'volgens bronnen gaat het om een rondreizend circus van jonge overlastgevers', en vermoedelijk gaat het gewoon weer om Piet en Klaas en Sjaak uit Syrië. Dezelfde lui die ook al rotzooi trapten in Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven, Baarn, Utrecht, Groningen, enzovoorts. Over al die psychisch getroebleerde criminele Syriërs die als helden (hoera apothekers) werden binnengehaald en nu complete dorpen en steden terroriseren publiceerden we eerder een ongezellig essay: 'En hier zitten we dan'. Want we zitten er mooi wel mee, met al die psychisch getroebleerde en criminele Syriërs.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Syrische jongeren terroriseren ook Nijmegen, bal gehakt Hubert Bruls geeft jongeren 'keuze'
We zijn echt reddeloos verloren
COA-zuiper ontslagen na alcoholorgie tijdens asielzoekersuitje in Toverland
Je mag ook niks meer tegenwoordig
Marco Kroon noemt het beestje bij de naam
Prijst FC Den Bosch-ultra's na confrontatie met overlastgevende Syriërs
Feynman en/of Feiten – Lisa was niet alleen
Lange wachttijden, lage pakkans en lage straffen faciliteren seksueel geweld
Homoseksuele asielzoeker in elkaar gemept door 'medebewoners' vanwege 'te gay uiterlijk'
Het houdt niet op, niet vanzelf
En hier zitten we dan, met al die psychisch getroebleerde en criminele Syriërs
Jarenlang wegkijken, hier zitten we dan
Vitesse (1892 - 2025)
Vitesse verdwijnt uit profvoetbal