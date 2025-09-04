achtergrond

Bewoners opvangcentra Ter Apel en Budel verslingerd aan epileptiemedicijn LYRICA

Aha

Ok dan nu even aandacht voor een onderbelicht probleem binnen de asielkwestie. Vaak wordt er namelijk gedaan alsof overlastgevende asielzoekers puur en alleen overlast veroorzaken omdat de asielprocedure zo zwaar voor ze is, dit terwijl iedereen die weleens een flippende migrant heeft gezien (bijvoorbeeld op het spoortraject Zwolle-Emmen, bij het station in Maarheeze, rond een COA-locatie in Amsterdam-Zuidoost of ál die andere plekken waar het niet meer te harden is) zich weleens heeft afgevraagd 'Wat hebben die lui in godsnaam GEBRUIKT?'. Nou: drugs, en misschien wel: lyrica. Verslavingsdeskundigen slaan alarm over dit middel, normaal bedoeld als epileptiemedicijn, dat in toenemende mate recreatief wordt gebruikt door daklozen en asielzoekers. Ook in de opvanglocaties in Ter Apel en Budel wordt lyrica gebruikt, met name door 'bewoners die weinig kans maken op een verblijfsvergunning'. De verslaafde migranten gaan vervolgens helemaal loco zodra het spul op is en ze een tijdje zonder komen te zitten, 'Dan raken ze gefrustreerd en veroorzaken ze overlast'. Hoeveel gebruikers er onder de asielzoekers zitten weet het COA niet, want ja, die weten zoveel niet.

Tags: drugs, asielzoekers, coa
@Zorro | 04-09-25 | 12:59 | 106 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

