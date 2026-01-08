achtergrond

gefeliciteerd het is een jongetje wat leuk noem hem anders NOAH

nee serieus heb je dat nog gedaan ook

Kinderen. Veel mensen krijgen ze, en geven ze vervolgens een naam. Soms is het een meisje, dan heet ze waarschijnlijk Noor, Olivia, Nora, Julia of Mila. Maar in andere gevallen is het een jongetje. Dan heet het ventje bijvoorbeeld Liam, Luca, Sem, Mees, of een (variatie op) Mohammed. Nog veel vaker heet het ventje echter Noah, al geruime tijd een zeer populaire optie. En dat is opvallend, want het is namelijk teringlelijk. Afzichtelijk, weerzinwekkend, misselijkmakend. Je moet echt aangereden zijn door een 17-jarige havist uit Flevoland die Noah heet op een fatbike en daarna heel hard op je hoofd zijn gevallen waarna je het bewustzijn verloor en pas weer wakker werd in een ambulance waar ze je vervolgens morfine gaven en daarna nog meer morfine en vroegen of je alsjeblieft stil kon blijven liggen met je bebloede kanis maar dat wilde je toch al doen omdat je nog steeds duizelig bent om je kind Noah te noemen.

@Schots, scheef | 08-01-26 | 08:30

