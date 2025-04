Nou! We mogen weer. Naar het plein, via de kroeg. Met dinges en z'n neef afgesproken, even bijpraten. Ruud van Nistelrooy, wat is die gozer lang, als ze Ruudje zien dan worden ze al bang. Bier halen tering wat een rij. Je bent op deze wereld, dus zal je moeten vechten, net als ik. Drie bier graag weet je wat maak er maar zes van, en drie Salmari o heb je geen Salmari nou dan Jäger graag. Voor diegene in een schuilhoek achter glas, voor degene met de dichtbeslagen ramen. Zullen we gaan? Donges en Denges zijn er al. Ali B, iedereen, die Leipe Mocro Flavour. Ja kom we gaan. Fietsen-fietsen-fietsen. We laten ze hier staan ja? Is geen doorkomen meer aan. Als de morgen is gekomen, en alles wat 'k heb meegemaakt allang verdwenen is. Zeg, halen jullie pils? Dan ga ik Donges en Denges zoeken, Danges schijnt er ook al te zijn met z'n halve voetbalteam. Jarenlang was jij mijn gabber, als een broer hield ik van jou. Doenges! Nou, wat toevallig zeg. Al niet gesproken sinds, nou, examenjaar? O, ben je scrum master geworden? Ad interim bij de ANWB? Jeetje, leuk hoor. Zeg, ik moet weer door, Denges loopt hier namelijk ergens rond. Ja, altijd contact mee gehouden. Later! Nou ga ik naar mijn lief toe is dit de goede trein, hij zegt het staat niet op je kaart maar ik weet waar jij moet zijn. Ho mag ik er langs. Sorry, mag ik er langs? Hete koffie! Pardon, hete koffie! Düngeş, nou wat grappig zeg. Jouw pa had echt de lekkerste döner van de wereld chef. O is hij dood? Sorry man wist ik niet. Een man, weet pas wat-ie mist, als ze er niet is. Donges? Ik versta je niet chef, app even. Kan je me appen? Whatsapp. Ik zei: APP EVEN WAAR JE STAAT! Ik was haast vergeeeeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Ah god nee daar is Danges, niet dat wijf, alsjeblieft zeg snel, omdraaien, wegwezen. Jarenlang was jij mijn gabber, als een broer hield ik van jou. Dinges! Lekker pik. Mooi man. Halve liters. Adje voor de sfeer. Ja ik ga even stralen. Donges en Denges staan vooraan bij het podium. Nee inderdaad, geen doorkomen aan. ALS IK TERUGKIJK, IN DE TIJD. Ja, blijf daar! Ik kom eraan, eerst even bier halen. NEE JE HOEFT NIET NAAR HUIS VANNACHT. Rij-rij-rij. ZOOOO, STIIIIL, IN MIIIJ-IIIJJJ. Met fucking muntjes betalen? Ik sta al een kwartier in de rij chef. Pffff. VAN LINKS. NAAR RECHTS. Ja zes halve liters graag. OP DE DANSVLOER KREGEN WIJ DE SMAAK TE PAKKEN, IK WAS OP M'N GYMPEN ZIJ WAS OP D'R NAALDHAKKEN. Jezus kijk uit idioot! Godverdomme ik kom net uit die rij kan ik meteen terug. LEEF! ALSOF HET JE LAATSTE DAG IS. Haha heb je in je broek gezeken gozer. Nee lul het is bier. Zijn Donges en Denges er nog? O die zijn naar een bootfeest. Leuk. VAN JE STEM VAN JE MOND VAN JE LIJF VAN JE KONT. Ik ga nieuw bier halen. HEB JE EVEN VOOR MIJ. MAAK WAT TIJD VOOR ME VRIJ. Rij-rij-rij proost-proost-proost adje-adje-adje pissen-pissen-pissen. WIJ HOUDEN VAN ORAAAANJE, OM ZIJN DADEN EN ZIJN DOEN. Huh nu al laatste nummer ik ben er net amper iemand gesproken volgend jaar beter Denges Donges en Dinges. EN DE DINGEN IN DE KAMER, IK ZEG ZE WELTERUSTEN, EN MORGEN ZIEN WE WEL.

Nou, oké.