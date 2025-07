Het was weer maf, muzikaal en mega-gezellig op de donderdag van de Zwarte Cross. Onze stijlloze reporter was er vanaf de vroege uurtjes bij om de kamperende boerenrockers een warm welkom te heten, maar toen de festivalbandjes OM en de eerste biertjes OP waren barstte het echte feest los. Achteraf zo'n festival recenseren vinden we STOM en dat wordt ons tegen die tijd toch onmogelijk gemaakt door een helse kater, dus gelukkig legt de roze cameraploeg alle hoogtepunten vast middels een dagelijks SFEERVERSLAG. Om weer goed in te burgeren in de wereld van poar neem'n en niet nøhlen maar høken stelt Tom de vraag: Wat moet een randstedeling nou NIET doen op de Zwarte Cross? Verder zag Tom nog: oude bekenden, vrijgezelle dames, bier, de zoon van Paul Esveldt (?), fans van Orgel Joke, nog meer bier, een teken van God, positiviteit, gezelligheid en verbinding.