QUIZ! Hoe karakteriseert De Volkskrant Kati Piri?

Wat je ook denkt, dat is het niet

Er zijn vele manieren om iemand te omschrijven, te typeren, kenschetsen, karakteriseren. Zo kun je grondig uitweiden over iemands inborst of een getailleerde beschrijving geven van het prachtige dan wel godsgruwelijk lelijke uiterlijk van de persoon in kwestie. Of je zegt wat over de daden die dat mens definiëren. In ieder geval is het vaak toch niet heel moeilijk de nodige associaties op te roepen als je aan bepaalde types denkt. Mark Rutte = slijmerig liegbeest. Ziet u? De Volkskrant doet dat vandaag ook, lekker associëren, maar dan met Kati Piri in het hoofd. Mag u hieronder raden welke karakterisering er uit die zalige Volkskrantgedachte is ontsproten. We voorspellen dat u bij het zien van het antwoord geheid alsmede terstond zal denken: 'Ach ja maar natúúrlijk, DÁT IS KATI!'

A) Beul van PvdA, sociaaldemocratie en (althans dat hoopte ze) Iron Dome
B) Leugenaar
C) Knettergekgestoordbezopenidioot
D) Ayatollah puppet
E) Politiek stuk onbenul
F) Een chronisch booskijkend construct van PvdA-klasjes en partijprogramma's
G) Dodelijk saai en vermoeiend
H) Gewoon een knapperd (om het nog even écht lastig te maken)
I) POLITIEKE POPSTER

Antwoord (niet lachen)

Koers des doods

Tags: Kati Piri, Volkskrant, quiz
@Dorbeck | 07-08-25 | 09:35 | 142 reacties

Reaguursels

