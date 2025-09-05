A) Frank Lammers speelt voortaan in reclamespotjes voor witwassen veroordeelde Jumbo-CEO

B) Nieuwe acteur 'Johnny' in Flodder-remake

C) Manager middelgroot vakantiepark in het Zuiden van het land

D) Frank Rijkaart?

E) Ruut Gullid?

F) Marco van Batsen?

G) Arnold Muuren?

H) Edwin Koeman?

I) Roland Koeman?

J) Gerard Vanenburg?

K) Hans van Beukelen?

L) Jan Wauters?

M) Berry van Aarlen?

N) Edward Rechtskens?

O) Henry Krüzen?

P) Koen Becking?

Q) WIE?

R) Koen Becking, de nieuwe staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

S) Anders, namelijk...