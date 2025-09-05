FOTO - Maar wie is dit?
WIE. ZIJN. DIE. MENSEN.
A) Frank Lammers speelt voortaan in reclamespotjes voor witwassen veroordeelde Jumbo-CEO
B) Nieuwe acteur 'Johnny' in Flodder-remake
C) Manager middelgroot vakantiepark in het Zuiden van het land
D) Frank Rijkaart?
E) Ruut Gullid?
F) Marco van Batsen?
G) Arnold Muuren?
H) Edwin Koeman?
I) Roland Koeman?
J) Gerard Vanenburg?
K) Hans van Beukelen?
L) Jan Wauters?
M) Berry van Aarlen?
N) Edward Rechtskens?
O) Henry Krüzen?
P) Koen Becking?
Q) WIE?
R) Koen Becking, de nieuwe staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
S) Anders, namelijk...
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
QUIZ. Wat is volgens Trouw-columnist 'de grootste oorlog die er woedt'?
WELKE allesverslindende hartverscheurend trieste oorlog?
QUIZ. Hoe is het mogelijk dat Fleur (27) een ruime woning in Amsterdam-Zuid kan kopen?
De wonderen zijn de wereld nog niet uit
QUIZ! Hoe karakteriseert De Volkskrant Kati Piri?
Wat je ook denkt, dat is het niet
FOTOQUIZ - Maar wat gebeurt hier?
raden jullie nooit
QUIZ. Wat wordt Matthijs van Nieuwkerks breekbare moment?
Met Bonusfoto's om te lachen onderaan!
QUIZ. Wie zijn dit
Eerlijk gevonden in ANP Fotobank