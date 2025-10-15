FOTOQUIZ - Wat gebeurt hier?
We vonden iets geyls in de ANP-fotobank
A) Daggeren
B) NAVO-oefening bij Volkel turns sexual
C) Man bijt pielemuis bij staatsgreep in Madagaskar
D) De Gay Games
E) Indische commando's doen jaarlijkse demonstratie
F) So You Think You Can Dance Myanmar
G) Anders, namelijk...
Tags: geyl, quiz, zeg het maar
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Ronaldo | 12-09-25 | 13:18 | 99 reacties
DROGE QUIZ. Maar wat houdt Femke Bol hier vast?
Alleen voor de echte OSINT kenners
@Ronaldo | 05-09-25 | 20:00 | 70 reacties
FOTO - Maar wie is dit?
WIE. ZIJN. DIE. MENSEN.
@Dorbeck | 16-08-25 | 16:30 | 179 reacties
QUIZ. Wat is volgens Trouw-columnist 'de grootste oorlog die er woedt'?
WELKE allesverslindende hartverscheurend trieste oorlog?
@Dorbeck | 12-08-25 | 18:00 | 212 reacties
QUIZ. Hoe is het mogelijk dat Fleur (27) een ruime woning in Amsterdam-Zuid kan kopen?
De wonderen zijn de wereld nog niet uit
@Dorbeck | 07-08-25 | 09:35 | 333 reacties
QUIZ! Hoe karakteriseert De Volkskrant Kati Piri?
Wat je ook denkt, dat is het niet
@Pritt Stift | 18-07-25 | 21:00 | 125 reacties
FOTOQUIZ - Maar wat gebeurt hier?
raden jullie nooit