Lieve help mensen, tijd voor alle alarmbellen om af te gaan op VVD-HQ. GORDON HEEFT NA 35 JAAR DE PARTIJ VERLATEN. Of de VVD heeft Gordon verlaten, kan ook. Meneer neukalot Heuckeroth geeft zijn rode potlood ditmaal aan ROB JETTEN van D66. De zanger wil een Twink in het Torentje. Jetten krijgt een rood rondje van Gordon. Etc. Nu gaan natuurlijk alle Gordon-fans op Rob Jetten stemmen, wat nog weleens een extra aardverschuiving in de zetelaantallen kan betekenen; de gamechanger die alle andere gamechangers overbodig maakt. Alles over het Gordon-effect uiteraard vanavond in de GEENSTIJL UITSLAGENSHOW.