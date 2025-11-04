Niet deze ploert dus

Och och och wat zijn we toch woke. Nou, mooi niet dus. Niet als het om de toxische verwachtingspatronen voor Mannen gaat. De Sexiest Man Alive van People Magazine (magazine voor mensen, red.) is voor de zoveelste keer een kerel die voldoet aan alle stereotype eigenschappen voor een zogenaamd aantrekkelijke man volgens Het Systeem. Wit, laag vetpercentage en gespierd, strakke kaaklijn, baardgroei en (waarschijnlijk) een enorme jodokus. Bij GeenStijl zijn we daar wars van. Wij zijn voor een inclusieve definitie van mannelijkheid én sexyheid, want schoonheid kent vele pikken balzakken hangbuikjes ingegroeide teennagels anale fissuren gezichten. Daarom hier de alternatieve GeenStijl Meest Seksie Man 2025.

10 - Henk Bres

Ook Henk Bres solidair met Gravin Eloise

Behoeft geen uitleg.

9 - Ilja Leonard Pfeijffer

Als u nog niet overtuigd bent door de machtige befbezem op de bovenlip of het beeldschone lange haar, wacht dan maar tot hij zachtjes dingen over Genua in je oor fluistert. Naaktfoto hier.

8 - (wildcard) Alain Delon

Niet meer Alive, nog altijd seksiër dan u en wij.

7 - Venus Bijleveld (die/diens)

Werd ooit als Ma'ma Queen derde bij Drag Race Holland en werd deze verkiezingen gedeeld laatste met BIJ1. Prachtkerel.

6 - Theodor Holman

Omstreden als Vrijdenker van het Jaar, onomstreden als sekssymbool. Vrijen met een vrij denkende vrijdenker, wie wil dat nu niet?

5 - Jan Vayne

Goed met de vingertjes.

4 - Iggy Pop

Rock 'n roll IS sexy. 78 jaar alweer, maar wordt ieder jaar geyler. Lekkerste hangbuikje van alle lekkere hangbuikjes.

3 - Robbert Dijkgraaf

Precies waar wij bokkig van worden: looks EN intelligentie. Robbert is een DILF, waarin de D staat voor D66'er.

2 - Het haar van Geerten Waling

Op aandringen van Schots, scheef, maar daarom niet minder terecht. Geerten heeft nu eenmaal het mooiste haar van Nederland. De rest mag er ook wezen, maar hoeft niet.

1 - Chris Woerts