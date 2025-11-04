GeenStijl Meest Seksie Man 2025
Niet deze ploert dus
Och och och wat zijn we toch woke. Nou, mooi niet dus. Niet als het om de toxische verwachtingspatronen voor Mannen gaat. De Sexiest Man Alive van People Magazine (magazine voor mensen, red.) is voor de zoveelste keer een kerel die voldoet aan alle stereotype eigenschappen voor een zogenaamd aantrekkelijke man volgens Het Systeem. Wit, laag vetpercentage en gespierd, strakke kaaklijn, baardgroei en (waarschijnlijk) een enorme jodokus. Bij GeenStijl zijn we daar wars van. Wij zijn voor een inclusieve definitie van mannelijkheid én sexyheid, want schoonheid kent vele
pikken balzakken hangbuikjes ingegroeide teennagels anale fissuren gezichten. Daarom hier de alternatieve GeenStijl Meest Seksie Man 2025.
10 - Henk Bres
Ook Henk Bres solidair met Gravin Eloise
Behoeft geen uitleg.
9 - Ilja Leonard Pfeijffer
Als u nog niet overtuigd bent door de machtige befbezem op de bovenlip of het beeldschone lange haar, wacht dan maar tot hij zachtjes dingen over Genua in je oor fluistert. Naaktfoto hier.
8 - (wildcard) Alain Delon
Niet meer Alive, nog altijd seksiër dan u en wij.
7 - Venus Bijleveld (die/diens)
Werd ooit als Ma'ma Queen derde bij Drag Race Holland en werd deze verkiezingen gedeeld laatste met BIJ1. Prachtkerel.
6 - Theodor Holman
Omstreden als Vrijdenker van het Jaar, onomstreden als sekssymbool. Vrijen met een vrij denkende vrijdenker, wie wil dat nu niet?
5 - Jan Vayne
Goed met de vingertjes.
4 - Iggy Pop
Rock 'n roll IS sexy. 78 jaar alweer, maar wordt ieder jaar geyler. Lekkerste hangbuikje van alle lekkere hangbuikjes.
3 - Robbert Dijkgraaf
Precies waar wij bokkig van worden: looks EN intelligentie. Robbert is een DILF, waarin de D staat voor D66'er.
2 - Het haar van Geerten Waling
Op aandringen van Schots, scheef, maar daarom niet minder terecht. Geerten heeft nu eenmaal het mooiste haar van Nederland. De rest mag er ook wezen, maar hoeft niet.
1 - Chris Woerts
Waar te beginnen. Een blik die dwars door je ziel snijdt, als die van een lief, zojuist doodgeknuppeld, zeehondje. Een gebit van on-Nederlandse asymmetrie. Die stem waarmee hij onverstaanbare dingen brabbelt, met een hoeveelheid consumptie waar zelfs de droogste AD-columniste vochtig van wordt. Maar bovenal: de schaamteloosheid, die pure schaamteloosheid.
