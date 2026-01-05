Ja onduidelijk of dit nu een to-do list is, of een verlanglijstje, of dat de leider van de vrije wereld het op een ouderwets potje weaven heeft gezet, maar Trump heeft in ieder geval iets te pakken, en het heeft er alle schijn van dat het de smaak is. Tijdens een persco vanuit Air Force One vannacht flirtte hij met nieuwe actie tegen, nu ja, een boel landen. Ook wil hij nog steeds ontzettend graag Groenland hebben want klaarblijkelijk wemelt het daar van de Chinese en Russische schepen. Deense minister-president Birgitte Nyborg Mette Frederiksen, niet geheel onterecht nogal over haar theewater, reageert met vurig statement. Wat blijkt: Amerika heeft helemaal niet het recht om Groenland te annexeren, en bovendien zijn Denemarken en de VS gewoon bondgenoten en traditiegetrouw horen bondgenoten elkaar te helpen ipv aanvallen. Meen je niet!