Trump lijkt ook militair ingrijpen tegen Mexico, Colombia, Cuba en Iran te overwegen, wil nog steeds graag Groenland
Goedemorgen
WATCH IN FULL: President Donald J. Trump takes questions from reporters aboard Air Force One pic.twitter.com/OVKrEh0cyY— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 5, 2026
Ja onduidelijk of dit nu een to-do list is, of een verlanglijstje, of dat de leider van de vrije wereld het op een ouderwets potje weaven heeft gezet, maar Trump heeft in ieder geval iets te pakken, en het heeft er alle schijn van dat het de smaak is. Tijdens een persco vanuit Air Force One vannacht flirtte hij met nieuwe actie tegen, nu ja, een boel landen. Ook wil hij nog steeds ontzettend graag Groenland hebben want klaarblijkelijk wemelt het daar van de Chinese en Russische schepen. Deense minister-president
Birgitte Nyborg Mette Frederiksen, niet geheel onterecht nogal over haar theewater, reageert met vurig statement. Wat blijkt: Amerika heeft helemaal niet het recht om Groenland te annexeren, en bovendien zijn Denemarken en de VS gewoon bondgenoten en traditiegetrouw horen bondgenoten elkaar te helpen ipv aanvallen. Meen je niet!
US President Donald Trump broadened his hardline stance toward Latin America, issuing sharp remarks about Colombia, Cuba and Mexico in the aftermath of the dramatic US operation that captured Venezuelan President Nicolas Maduro https://t.co/IO44fAd1bJ pic.twitter.com/zLrAcChPZH— Reuters (@Reuters) January 5, 2026
Het lied van de geschiedenis heeft weliswaar nieuwe coupletten, refrein blijft gewoon hetzelfde
Jon Stewart plays a montage showing the direct parallels in the language around US involvement in Iraq and Venezuela pic.twitter.com/Xzvw3mZwuF— Marco Foster (@MarcoFoster_) January 4, 2026
Belangrijke kwestie: gaan we dit hier merken in de portemonnee?
Just hit up my coke dealer at 5am and he said due to "War in Venezuela" he's charging me $25 more wtf— cold 🥑 (@coldhealing) January 3, 2026
