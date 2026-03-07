De ombudsman luidde in 2013 al de noodklok over hoeveel formulieren, instanties en voorzieningen een parttime werkende ouder in een sociale huurwoning mee te maken heeft. ( PDF p15 ) Zo’n ouder mag na werken, opvoeden en het huishouden ook nog even allerlei ambtenaren bezighouden met allerlei onnodig versnipperde regelingen.

Ons belastingstelsel is een chaos voor kleine ondernemingen. Wie wil concurreren op prijs en niet wil starten met personeel, heeft een zweem van schijnzelfstandigheid om zich heen en krijgt geen opdrachten . Wie niet snel genoeg groeit, wordt terug een arbeidsovereenkomst ingegooid . Hier ontkiemt bijna niets meer, je mag louter failliet.

Deze week mochten we al belastingaangifte doen en voor box 3 kiezen voor werkelijk rendement, het aantal mensen dat een adviseur wil, verdrievoudigde ten opzichte van januari en februari. We vragen pas hulp als we moeten betalen, missen daadwerkelijke rechtshulp om onze bezittingen te beschermen en verliezen zo twee grondrechten.

Je kan burgers ruwweg indelen in drie groepen. Je hebt minima die met of zonder werk een inkomen hebben waar ze overal voor in aanmerking komen, bijvoorbeeld persoonlijke juridische bijstand of advocaat. Het loont meer om dagenlang regelingen te zoeken en uit te spitten, dan voor op of vlak boven het minimumloon meer te werken.

Je hebt een middengroep die te veel verdiend om geholpen te worden, maar te weinig om genoeg adviseurs en advocaten in te schakelen. Ze hebben geen compleet zicht op fiscale en financiële kansen, ze werken te veel, waardoor ze niet optimaliseren en zelfs gratis geld mislopen. Deze groep betaalt in verhouding de meeste belasting.

Daarboven hebben we een groep die wel geld heeft om met internationale complexe juridische constructies belastingdruk te minimaliseren en tegelijk alle subsidies en andere fiscale prikkels maximaal uit te pezen. Desnoods vluchten ze het land uit. Het is voor de staat onbegonnen werk om dit in kaart te brengen en tegen te procederen.

Er is vanuit de linkse kerk een wens om elke kleine regeling inkomensafhankelijk te maken, dat klinkt barmhartig, maar levert een monsterklus op die averechts uitpakt. Je zou alleen de inkomstenbelasting inkomensafhankelijk moeten maken, dat is het enige geitenpaadje naar een eerlijk, uitvoerbaar en goedkoop stelsel zonder armoedeval.

Het lijkt wel alsof we de computer en artificiële intelligentie niet inzetten om zaken beter en makkelijker te regelen, maar inzetten om steeds verder achter de voordeur te kijken wat er tot ongekend detail gebeurd om belastingbetalers nog fijnmaziger uit te kleden. Dit raakt vooral de groep die een leven lang hard werkt en überhaupt netto bijdraagt.

Het oude box 3 stelsel keek alleen op peildatum naar de totale waarde en voerde daar een korte reeks eenvoudige berekeningen op uit. Het beoogde stelsel wil per bezitting jaarlijks een rendement berekenen alsof het een klein bedrijfje met balansen en resultaatrekening is. Het aantal details, berekeningen en discussies explodeert.

Dit wordt zo’n monnikenwerk om uit te voeren, dat ambtenaren, burgers en politici het overzicht verliezen. We krijgen eerst een fase waar we de software en instanties blind vertrouwen. Daarna krijgen we een fase waar mensen doelbewust of uit onwetendheid frauderen of fouten maken. Gevolgd door schandalen en politiek populisme.

Wanneer de fraude te ver oploopt krijgen we represailles en razzia’s onder werkenden, een echte strafrechtelijke vervolging met onderzoek, bewijs, een rechter en andere universele grondrechten is de overheid te arbeidsintensief. Wanneer de slachtoffergroep vanuit die heksenjacht te groot en te schrijnend wordt, valt er weer een kabinet.

Er komt alleen geen herstel. Alles met de hand berekenen is niet te doen tijdens een juridische procedure. Het lukt niet het hele dossier vanuit de burger, belastingdienst of bank te krijgen. Het lukt niet om alle gevolgschade te berekenen of alle kinderen te herenigen met hun ouders. (PDF). We hebben niets van het toeslagencircus geleerd.

Het beoogde micromanagement in de nieuwe box 3 werd nog versterkt door drempels te verlagen waardoor miljoenen mensen extra in box 3 gaan betalen en iedereen het hele jaar wordt gevolgd. Die miljarden zijn snel geschat en ingeboekt, maar de kosten om dit per persoon netjes te innen, staan niet meer in verhouding tot de eventuele opbrengst.

Met het verlagen van de vrijstellingen schenkbelasting had ook extra geld kunnen opleveren, moet dan de belastingdienst in elke winkel gaan opletten of ouders af en toe iets betalen voor hun kinderen!? Koop jij wel je eigen maat? De drempel zou een paar duizend euro per jaar worden, dan moet de fiscus het hele jaar op de kleintjes letten.

Het is leuk dat we verwachten dat mensen langer leven, maar dat zegt niets over de gezondheid en inzetbaarheid tijdens die laatste jaren. Je kan uitrekenen en inboeken wat een jaar minder AOW oplevert, maar dan vergeet je wat het aan extra medische keuringen en tijdelijke uitkeringen kost. Keuringen waar het UWV nu al niet aan toekomt.

Ook van een minderheidskabinet verwachten we harde keuzes. Halveer de tien miljard aan jaarlijkse zorgfraude met zorgvuldige strafrechtelijke vervolgingen. Rutte en Schoof sneden diep uit een fobie voor een tekort van procenten, het gerealiseerde kastekort was maar 0,9%. Tijd om alle onvervulbare vacatures uit elke begroting te slopen.

Belastingverhogingen zijn nergens voor nodig.