587,7 duizend huishoudens hebben een vermogen tussen de 20.000 en 50.000. 466,5 duizend gezinnen zitten tussen de 50.000 en 100.000 en dan is er nog een groep tussen de 100.000 en de huidige ondergrens van € 118.714. Ruim een miljoen huishoudens worden op papier rijk genoeg gemaakt om box3 af te dragen, dat zijn miljoenen mensen.

Tekenend is ook hoe ver box3 zakt, vandaag mag een stelletje nog ruim een ton belastingvrij sparen, wat niet genoeg is voor een koophuis. Straks is het heffingsvrije inkomen 1800 euro. Ga je uit van het gemiddeld rendement op aandelen van de afgelopen eeuw , dan mag je nog maar € 1800 / 8% = € 22.500 belastingvrij beleggen.

De nieuwe box3 zakt door nieuwe ondergrenzen. Op migratie of stikstof durven we al jaren niet meer tegen adviezen van de Raad van State in te gaan, op belastingen is dat geen probleem. We creëren willens en wetens een nieuw juridisch moeras , een nieuwe herstelhel voor loonslaven, ondernemers en een overbelaste belastingdienst.

Je mag niet meer belastingvrij sparen voor een elektrische auto, de verduurzaming van je huis, een gedwongen carrièreswitch, de kosten koper van je eerste huis, een wereldreis of de start van een onderneming. Dit gaat niet meer over het belasten van rijken, maar over de jeugd en de werkende onderklasse afpersen als ze proberen mee te doen.

De VVD verbrak haar belofte. Het tarief van 36% is hoger dan in vijftien Europese landen. Beleggingsverliezen mag je niet direct verrekenen met eerdere winsten, maar pas als je ooit weer winst maakt. Je mag alleen verliezen verrekenen boven een bepaalde drempel, wat vooral beperkt vermogenden raakt. Winst moet je delen, verlies mag je houden.

De nieuwe generatie zal later beginnen met vermogen opbouwen door een verdubbeling van studieschulden, verdrievoudiging van pensioenpremies (PDF tot 1999 en PDF na 1999), daarna is de stap naar een huisje later, groter en duurder, waardoor ze om meerdere redenen later beginnen met sparen, beleggen, wonen, relaties en kinderen.

Wanneer je vervolgens die groei voor bijna de helft afroomt met nieuwe bureaucratie en belasting, duurt rendement op rendement twee keer zo lang. Dit komt bovenop de eerdere effecten van een valse start via een studieschuld die plotseling meetelt voor een woning en de huidige onbetaalbare en onbeschikbare woningen. Wees daar eerlijk over.

De rekenvoorbeelden zijn smerig. (PDF) De eerste stelt dat je met vijf ton spaargeld slechts een paar honderd euro hoeft te betalen, ze gaan uit van 0,5% spaarrente, terwijl die maximaal 2,8% is. De tweede gaat uit van veel te lage huren. De derde gaat uit van 5% rendement op aandelen. De vierde heeft een vier keer zo hoge rente als de eerste.

Als je bij de notaris een familiehypotheek regelt, je binnen de familie iets verhuurt of als ondernemer uit je eigen zaak leent, worden door de fiscus een marktconforme tarieven geëist. Mogen we alsjeblieft dezelfde standaard voor communicatie vanuit de fiscus? Nu worden politici en kiezers misleidt, wat onaangename verrassingen geeft.

Het debat, deze wetgeving en alle rekenvoorbeelden hebben het concept inflatie gemist. Als je 2,3% spaarrente ontvangt en de inflatie is 3,3%, dan lever je een procent koopkracht in. Als je dan een derde van het papieren rendement durft af te pakken, lever je bijna twee procent koopkracht in. Dat huis raakt alleen maar verder uit zicht.

Huizenprijzen stegen gemiddeld met 6,2% in een jaar met uitschieters naar ruim 21%. Aangezien huizen gemiddeld een half miljoen zijn, scheelt dat tienduizenden euro’s. Starters kunnen deze stijgingen niet sparen, laat staan het gat dichten tussen hun maximale hypotheek en de vraagprijs. Ze hebben geen humaan perspectief op een huis.

Het CPB kwam met nutteloze beleidsnotities om de inkomenspolitiek rond wonen helemaal om te gooien. Ze geven zelf al toe dat er te weinig woningen zijn, en blijven, ook bij gewijzigd fiscaal en financieel beleid. Er zijn en blijven namelijk geen vakmensen, geen vergunningen en geen vrije (stikstof) ruimte, zelfs als je al onze boeren uitkoopt.

De nieuwe box3 ontdekt de onderklasse. Wie zijn geld niet snel genoeg uitgeeft, moet het inleveren. Helaas kan je het niet uitgeven aan de verduurzaming van je huis, want er is geen personeel of elektriciteit. Je kan het niet uitgeven aan een elektrische auto, want die kan je niet opladen. Je kan het niet uitgeven aan een huis, want die zijn er ook niet.

Je kan zien dat de werkende onderklasse steeds minder in een positie komt om duurzame investeringen te kunnen doen. Helaas zijn achterblijvende lange termijn investeringen ook een oorzaak van een recessie en depressie. De motor van onze economie wordt letterlijk kapot belast en dat leidt tot minder belastingopbrengst.

Dat is slecht voor bedrijven, burgers en begrotingen.