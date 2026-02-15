Het is jammer dat de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen geen blijvertje zijn geworden. Die hete dagen in de zomer van 2024 waren een mieters circus. Maar omdat het hun eigen mensen in de piste betrof, draaiden aanvankelijke voorstanders PVV en BBB vorig jaar. Daarmee ontstond er een meerderheid om geen vervolg aan de verhoren te geven; begin 2025 werd de stekker uit het experiment getrokken. Een tegenvaller voor bedenker en D66 Kamerlid Joost Sneller maar goed nieuws voor Rob Jetten.

Toen Jetten in augustus 2023 partijleider van D66 werd, nam hij ogenblikkelijk afstand van voorgangster Sigrid Kaag. Het was tijd voor Nieuwe energie voor Nederland en een nieuwe generatie politici, luidden de slogans. Pas in november 2024 – er waren geen verkiezingen in zicht - werd Kaag op een D66-congrespodium in Den Bosch door Jetten met een erelidmaatschap voor haar diensten bedankt.

Op het verkiezingscongres afgelopen oktober zette Jetten als vanouds weer alles op alles om Kaag buiten beeld te houden. Er vond een besloten sessie met haar over de toekomst van het Midden-Oosten plaats, de pers bleek niet welkom. D66 was inmiddels met een opmars in de peilingen bezig, beelden van de doorgaans hautaine en eigenwijze Kaag zouden die Het kan wel-vibe alleen maar verstoren, nietwaar.

Nu de electorale buit binnen is, maakt D66 zich wederom minder druk over beeldvorming. Het vooruitschuiven van Tientje van Veldhoven deze week is daar een voorbeeld van. Over haar vage vertrek vijf jaar geleden was in een hoorzitting met de Kamer ongetwijfeld nog wel even doorgeakkerd. Hetzelfde geldt voor luitenant-generaal Elanor Boekholt-O’Sullivan en haar niet-brandschone blazoen.