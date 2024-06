Faber vs het soepie

Eerst was er crisisoverleg, nu volgen de tribunalen (ja die stonden al gepland maar toch). De oppositie is WOEST over het naderende ministerschap van deze integere, feiten gedreven politica met een hart van goud. Houdt mevr Faber stand? U leest het hier.

Om in de stemming te komen: beoogd staatssecretaris voor rechtsbescherming Teun Struycken (NSC) deed eerder vandaag al zijn plasje over de materie.

Update: Sodeknetters wat kijkt Marjolein zenuwachtig. We gaan beginnen. Update: Ze vertelt haar levensverhaal. Al die ervaringen hebben haar gevormd en gemaakt tot wie ze nu is. Hard werken is haar niet vreemd. ChatGPT. Update: Ze begrijpt de commotie, wil er twee dingen over zeggen. 1) er is een nieuwe situatie ontstaan, rechtsstaatverklaring ondertekend. 2) de demografie van Nederland verandert, zegt Faber. Kijk maar eens naar onze grote steden. Daar maakt ze zich zorgen over. Maar: ze begrijp de verschrikkelijke connotatie van omvolking. Ze neemt meteen afstand van de term. Zo bedoelde ze het niet; ze had de term beter niet kunnen gebruiken. Ze verafschuwt nazi's. Update: KEY RACE ALERT: Faber gaat de term niet meer gebruiken. Update: Joost Eerdmans waardeert en bewondert het lef van Faber. Update: Ze staat voor een streng maar eerlijk asielbeleid, zegt Faber. Het hoofdlijnenakkoord noemt ze prachtig. Update: Marina Vondeling van de PVV vraagt aan Marjolein Faber van de PVV wat haar motivatie is om minister van asiel en migratie te worden. Opzetje? Nee joh. Update: Als ze een keuze maakt, dan gaat ze er ook voor, zegt Faber. Ze kan het niet alleen. Samen weten we meer. ChatGPT. Update: Faber sprak ooit over de vijfde colonne. Hoe kijkt ze daar zelf op terug? Een bewindspersoon behoort zich zo te dragen als het een bewindspersoon betaamt, zegt Faber. Maar toen was ze woordvoerder van de oppositie. Nu zit hier voor u een kandidaat minister, zegt ze. En een kandidaat minister dient zich te gedragen zoals een kandidaat minister betaamt. Bespeuren we hier een woordvoeringslijn? Update: Ze heeft het woord 'omvolking' gebruikt in de context van open grenzen. Ze mag zich daar zorgen over maken, sterker nog, dat moet ze, aldus Faber. Als maatschappij lopen we tegen de muren op van wat niet kan. Update: Een spervuur aan clichés ten spijt: ze speelt het slim, die Faber. Zie ook de column van onze Bas Paternotte. Update: Pepijn van Houwelingen (gekkie) verwacht verzet op het ministerie. Hoe gaat Faber dat verzet breken? Update: Ze heeft vertrouwen op de kennis, de kunde en de inzet van de ambtenaren op het ministerie. Maar, citeert ze de koning, het staat iedereen vrij een andere job te zoeken. Update: KEY RACE ALERT (2): Ook Wilders neemt ondertussen afstand van de term.

Kandidaat-Minister #Faber spreekt glasheldere woorden. Ze heeft net als de PVV helemaal niets met complottheorieën als omvolking. Ze maakt zich wel terecht zorgen over de demografische ontwikkeling in Nederland!.



Complimenten Marjolein! pic.twitter.com/BtxcF994dJ — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 24, 2024

Update: Marjolein Rutte. The Teflon Lady. Dinges van DENK probeert het, maar alles ketst van haar af. Update: Wat vindt mevrouw Faber precies zo zorgelijk aan de demografische verandering, wil Kati Piri (GroenLinks-PvdA) weten. Update: Die enorme asielinstroom kan gewoon niet meer verder, zegt Faber. Er zijn mensen die bij hun ouders op zolder wonen omdat er geen woonruimte meer is. Problemen in de zorg, enz. We kunnen het hebben over het verleden, maar we moeten naar voren. Er is maar één weg: naar voren. We kunnen niet achterover leunen, er moet iets gaan gebeuren. Update: Kan het allemaal iets beknopter, vraagt de voorzitter. Zowel de vragen als de antwoorden. Nederland. Update: Eerdmans: kan u garanderen dat gemeentes niet gedwongen worden tot opvang? Om de spreidingswet in te trekken is een tijdelijke asielcrisis-wet nodig, zegt Faber. Dat vergt enige tijd. Die heeft ze niet 3 juli op de plank liggen. Ze heeft er tijd voor nodig. 1 november? Die toezegging kan ze niet doen. Update: Weer een een-tweetje met mevrouw Vondeling, die vraagt naar een opt-out. Kan dit niet via de sociale media kanalen van de PVV? Update: Anne-Marijke Podt (D66) probeert Faber door te zagen over omvolking. Tevergeefs. Update: Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) wil weten of Faber het belangrijk vindt dat Nederland dominant wit blijft. Faber zegt dat Teunissen altijd kritisch is, zo kent ze haar ook. Kill 'm with kindness. Update: Nogmaals de vraag: kan Faber de zorgelijke demografische ontwikkeling nader duiden. Update: Faber: de demografische ontwikkeling is een asielinstroom. Een asielinstroom komt altijd van buiten. De maatschappij kan het niet meer aan. Update: Daar is dinges van DENK weer. Hij gooit het over dezelfde boeg, confronteert haar met oude uitspraken. Vindt ze nog steeds dat Arnhem Arnhemistan aan het worden is? Update: Die uitspraken heeft ze gedaan als woordvoerder van de oppositie, en als partijpoliticus. Ze was fel, misschien wel te fel. Maar nu heeft ze een andere rol. Ze wordt minister, en gaat haar taak naar behoren uitvoeren. Ze heeft de rechtsstaatverklaring ondertekend en houdt zich aan de wet. Doet ze altijd al trouwens, zegt ze. Update: Video: Faber neemt afstand van term 'omvolking'.