We gaan het nog één keer uitleggen. Er zijn vorig jaar verkiezingen geweest, en toen haalde de PVV 23,49% van de stemmen. Het volk heeft gesproken en sprak met bijna 1/4 mond uit heel graag precies hetzelfde te willen als Wilders. De rest is eigenlijk ruis. Geef Greet zijn zin. Stribbel niet tegen, educate yourself. Denk niet in problemen, maar in mogelijkheden. Vraag niet wat uw land voor u kan doen, vraag wat u voor uw land kan doen. Het moest maar eens klaar zijn met diepsteet operatives die procedurele prietpraat inzetten om noodzakelijke vooruitgang te saboteren. Sluit alle ambtenaren op of deporteer ze. Detacheer ze desnoods naar de Waddeneilanden. Wat lezen we nu weer in de T: de politiek assistent van minister Faber wil maar niet door de screening komen en mag nu zijn bloedeigen ministerie niet in. Ja, als we zo gaan doen moet je niet gek opkijken als het even duurt voor zo'n noodwet erdoorheen is hè. Iedereen krijgt een rechterhand en de Teflon Lady moet het zeker allemaal alleen voor elkaar zien te boksen? Kom op zeg.