In de zomer van 2021 werd Carlo Heuvelman uit het leven geschopt door een groep bloeddorstige wilden uit Hilversum. Jessica Villerius (bekend van de Kinderen van Ruinerwold) maakte er een docu over die vanaf maandag te zien is op de NPO. Het AD heeft vast wat uitspraken verzameld, onder anderen van Mees Telkamp, een van de hoofdverdachten van het drama, over wie onze mailbox destijds al volstroomde dat hij in het Hilversumse te boek staat als extreem vervelende eikel en over wie De Telegraaf dito stuk schreef. Mees Telkamp ook die een queerpersoon online uitmaakte voor 'kkr inteeld je bent het diepste van de maatschappij' en over wie NRC schreef dat hij een vriend opdroeg het zusje van een belastende getuige 'te neuken', zodat hij haar met die beelden kon chanteren. "Later zegt Mees dat als hij vrijkomt hij de getuige 'gewoon pijn [wil] doen van binnen'." Mees Telkamp bij wiens getuige heel toevallig de ruiten werden ingekinkeld en Mees Telkamp die eerder, afgetapt in het arrestantenbusje, cryptisch sprak tegen de andere hoofdverdachte Sanil Boughlalah: "De waarheid is niet de waarheid, Sanil. Weet je nu wat de waarheid is?" En toen GeenStijl wat onderste stenen naar boven haalde: "Ze zijn boos op GeenStijl, een van de jongens stelt per app voor een baksteen bij het hoofdkantoor van de website naar binnen te gooien." Mees Telkamp schond voorwaarden van de rechtbank, gebruikte weer drugs, ging tegen het advies van de reclassering weer op vakantie en deed heel stoer en dapper over de beloning op Opsporing Verzocht.

WELNU, in de show van Villerius houdt Telkamp zich weer netjes aan de omerta: hij heeft niks gezien, hij weet niks, hij deelde wel wat klappen uit maar Carlo heeft hij niet gezien, maar als je iets te dicht bij de bron komt hangt een achterlijke idioot van een vader na een fles rode wijn in de voicemail om de toko te bedreigen. U mag de krokodillentranen natuurlijk zelf beoordelen - maar deze intimiderende, ontwijkende, chanterende en zwijgende klojo van een Mees Telkamp is niets anders dan een manipulatieve zak slachtafval. Dat u dat nog effe weet.