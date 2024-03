Hilversum: voor de één een saaie provinciestad waar je alleen naartoe gaat voor een mooie boswandeling, voor de ander een schuldig landschap. En hoe schuldig. Vandaag durft Nicolaas Veul, tegenwoordig succesvol tv-presentator bij de VPRO, eindelijk getuigenis af te leggen van een verbijsterende misstand in de Hilversumse mediawereld. In Voormalig verzetsblad Vrij Nederland doet hij verslag van een afschuwelijke gebeurtenis, die een duister licht (checken, red.) werpt op de recente onthullingen van de commissie-Van Rijn. "Ik ben 22 jaar en ren door de tv-studio met cola in mijn hand, opgejaagd door minderwaarheidsgevoelens. Als kersverse redactie-assisentent moet ik me over een bekende presentator ontfermen. Hij wil cola, en wel nu, schreeuwt de producer." Merg, ontmoet been. En het wordt nog erger. "De presentator is in het echt kleiner dan op tv, maar zijn aura vult de hele ruimte. (krachtig beeld en zoete wraak, GS) ‘Ik heb uw cola,’ stamel ik. Hij zegt niks. Met een zucht grist hij het flesje uit mijn hand zonder me echt aan te kijken." Verschrikkelijk. Hier past stilte. Veel sterkte aan de nabestaanden.