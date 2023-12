Eergistereren een 'klein' berichtje op de site van RTV Utrecht: 'Man overleden na mishandeling Amersfoort, minderjarige jongen vast'. "Twee jongens reden samen op een fiets over de stoep langs het slachtoffer. Toen hij daar iets van zei, ontstond een conflict tussen de 64-jarige man en een van beide jongens. Daarbij werd de man geduwd en kwam hij met zijn hoofd op de stoep terecht". Vanavond lezen we op de site van de Gooi- en Eemlander dat de man de 65-jarige buschauffeur Edgar van der Weijde was en dat hij tijdens het 'conflict' aan het werk was. En nooit meer thuiskwam. WTF.