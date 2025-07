En dan gaan wij nu naar Amersfoort waar gisteren werd vergaderd over onder meer een nieuwe cultuurtempel die 230 miljoen euro moet kosten . De lokale fractie bij monde van voorzitter Hugo Kruyt ( cartoonesk mannetje wel, red.) was mordicus TEUGEN en suggereerde in het debat dat het college het lokale stadhuis expres had laten verkrotten. Dat leidde weer tot woeste armgebaren door leden van het college, die wel bij de vergadering waren maar niks mochten zeggen. Daar was Kruyt op zijn beurt dan weer zo boos over, dat hij eventjes wegliep, en daarna weer terugkwam en zijn betoog vervolgde. MAAR! Een toeschouwer op de publieke tribune zou gezien hebben dat wethouder Johnas van Lammeren (in 2018 fake 'beste raadslid van Nederland ) een cartoon van de weglopende Kruyt zou hebben gemaakt! De toehoorder heeft dit in de pauze van het debat aan Kruyt gemeld, die heeft het daarop bij Van Lammeren gecheckt en besloot vervolgens alsnog de vergadering te verlaten. Dat kunnen wij dan allemaal weer lezen in een mail van Kruyt aan alle andere fractievoorzitters. Video van de fractievergadering hieronder, mail na de breek. En die cartoon gaan we natuurlijk WOO'en (of anders kunt u 'm ook even mailen naar redactie apenstaart geenstijl punt en el).

Beste mede-fractievoorzitters,

Tijdens het besluit van 8 juli heb ik een aanvaring gehad met het college tijdens het debat over de kadernota. Het heeft een stempel gedrukt op mijn avond en ik vond het een onprettige ervaring. Ik kan hier uitgebreid op reflecteren, alleen er zijn excuses gemaakt door het college bij monde van wethouder Bijholt en ik heb die geaccepteerd.

Ik vind de excuses geloofwaardig omdat er duidelijk sprake was van emotie in het moment waarop een aantal collegeleden zich liet gaan en dan is het niet onmenselijk dat er fouten worden gemaakt. Ik begrijp mijn rol in de ontstane situatie en loop daar niet voor weg. Dus dit gedeelte laat ik graag achter ons.

Helaas heeft buiten het zicht van de gemeenteraad, maar niet buiten het zicht van de publieke tribune, wethouder van Lammeren een afbeelding van mij bewerkt en heeft hij die gedeeld in een appgroep met de collegeleden. Dit gebeurde tijdens of vlak na de commotie waar ik zojuist over schreef.

Tijdens de vergadering ben ik met deze feiten geconfronteerd door een inwoner op de publieke tribune en tijdens de schorsing heb ik met de voorzitter van het presidium en met de hoofd griffier een gesprek gehad met wethouder van Lammeren waarin de wethouder dit heeft erkend. Ik heb de cartoon zelf niet gezien omdat deze zou zijn vernietigd. De ontstane situatie heeft mij doen besluiten de vergadering te verlaten omdat een gevoel van verslagenheid mij meester maakte.

Ik heb aanvullende vragen aan het college van B&W over:

gedrag en wenselijkheid

incidentele karakter van de situatie

welke wetten, regels, protocollen en gedragsregels in het geding zijn

transparantie

Ik was eigenlijk van plan om nog met een aantal moties naar volgende week toe te gaan. Ik moet de komende dagen even reflecteren hoe ik in de wedstrijd zit en wat ik nodig heb om me vrij en veilig te voelen om oppositie te voeren zoals mijn partij en ik denken dat goed is voor de stad. Ik waardeer de eerste hulp die ik al van het presidium en de griffie heb ervaren.

Met vriendelijke groet,

Hugo Kruyt