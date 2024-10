In navolging van de gemeente Amersmoord (daar mag trouwens helemaal NIKS) loopt ook de Diertjespartij in Zutphen nu te zeiken over bosjes bloemen. Als een inwoner van de gemeente de respectabele leeftijd van 100 bereikt krijgt die persoon namelijk een bosje bloemen van de burgemeester. "Huuuuu huuuuuu", aldus de Partij voor de Dieren, want 'blabla de CO2-uitstoot voor een gemiddelde verse bos bloemen is gemiddeld 4 kilogram'. Nou dat krijg je dus, als je stemt op zogenaamde progressieve partijen: lauwe, flauwe symboolpolitieke betuttelcrack. Partij voor de Dieren, wat ben je toch ook een nerderige zeurpietenclub.