Vanaf vandaag heeft Amersfoort een STOOKVERBOD. Demense mogen alleen nog de houtkachel aansteken als de STOOKWIJZER zegt dat het goed is. Heerlijk tooltje om mee te pielen, die STOOKWIJZER, en het was vanochtend al CODE ROOD in Schoorl, en CODE ORANJE in Haarlem en omstreken. Reken er maar op dat de STOOKWIJZER weldra heel Nederland op ORANJE of ROOD zet, want die circa 1 miljoen huishoudens die nu nog zelf voor hun warrmte zorgen moeten nou eenmaal onder de knoet van de slimme meter- en energielobby komen. Met dank aan de astmapatientjes! Speciaal voor u hebben wij vanochtend ook even de bio-energie centrale van Amsterdam door de STOOKWIJZER gehaald. En die mocht helemaal niet aan! Zie: twee plaatjes alhierboven. Bio-energie is trouwens ambtenaars voor kletsnat snoeiafval, takjes en twijgjes uit de groenvoorziening dat ze in de bio-oven flikkeren en dat dan "schoon" en "duurzaam" noemen. Zit u dan met uw jarenlang gedroogd berk- en beukenhout!