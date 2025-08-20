Wij van de met-de-stroom-media hadden ook wel een keer zin in een kletsnat feestje en we hebben een paar idioten van onder de rivieren zo dom genoeg gevonden om ons tijdens de SAIL-IN mee te nemen op een of andere Brabantse biertonicboat. Daar hangt die joekel van een GeenStijl-vlag achter die gebruikt is door fotograaf Thomas Schlijper voor die iconische foto 'Flags of our Fappers'. As we speak is de GeenSloep ergens bij IJmuiden om dalijk rechtsomkeert te maken en mee te varen in de Blaricum Polonaise over het IJ. We proberen in de buurt te komen van de Zr.Ms. Evertsen om de matrozen tips te geven voor als de Russen komen, en mogelijk jatten we nog een kanon van El Galeón. Doe de GeenSloep de groeten als u 'm ziet. Dit is een heel flauw GEENSAIL LIVEBLOG dus doe regelmatig F5'en. Na afloop gaan we ergens bier drinken, kom ook! Schip ahoy!

Update 10.40 - Hedenochtend flinke golfslag richting IJmuiden. Veel volk langs de kant. Mosterd heeft reeds gepoept, een heel geklooi in een open sloep met 10.000 andere joekels om je heen

Update 10.52 - Stad Amsterdam (de clipper, niet de stad) in zicht. Helemaal emotioneel

Update 11.07 - HEU de boot van De Telegraaf. In de volksmond de Katakamran. Die gaan we zo enteren, Wierd Duk kielhalen, z'n basgitaar overboord gooien & tot zinken brengen

Update 11.22 - We varen nu langs de Evertsen. Zowaar een marineschip van ons die niet kaduk aan de wal ligt. Het ding heeft een joekel van een kanon

Update 11:37 - Dikste beuker tot nu toe: de majestueuze Gorch Fock. Twee dingen waar Duitsers goed in zijn: schepen bouwen. En oorlogen verliezen

Update 11:58 - We zijn weer op weg terug naar Amsterdam. Loeidruk. Paar zeilbootjes hebben haast. Die moeten vroeg aan het schap

Update 12:00 - Zomaar dingen naar mensen langs de kant roepen. Vada a bordo, cazzo!

Update 12:15 - Prachtig ding: de Seawolf. Vroeger de sterkste sleepboot ter wereld. Kennelijk moet je de schoenen uit als je aan boord gaat, omdat het dek mooier is dan de stront onder jouw zolen

Update 12:24 - Weinig diversiteit hiero. Het lijkt wel een D66-congres

Update 12:29 - BIJNA KEES

Update 13:01 - Bericht van GS-redactie namens Mosterd: bereik op het water blijkt 3x kudt.