Economie is geen wetenschap maar gelukkig is Lagarde geen econoom. Verdienen doet ze overigens wel, zelfs 1,5 keer meer dan we tot voor kort wisten. Niet het verschillige basissalaris van €466.000 per jaar zoals gemeld door de ECB, waar ze na het directeurschap over de Impossible Mission Force sinds 2019 de baas is. Maar, zo onthulde de Financial Times, maar liefst €726.000 per jaar wegens een bijbaantje voor de BIS ( West Bank for International Settlements). Dus we zijn enorm benieuwd: "What is my philosophy as a leader? What did I learn about myself during my career? And what worries me about the future?" Nou, niet of je de boodschappen nog kunt betalen! Hele interview, en dat met een Nederlandse dame die ook grijs haar heeft, na de breek.