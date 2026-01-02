Er is heus nog wel goed nieuws, het is alleen geen goed nieuws voor u. Uit een analyse van de Financial Times (niet bepaald de luis in de eurocratische pels, red.) blijkt namelijk dat Christine Lagarde meer dan anderhalf keer zoveel verdient als ze volgens het jaarverslag van de Europese Centrale Bank krijgt. "The head of Europe’s monetary authority earned a total of about €726,000 in 2024, according to the FT’s calculations, some 56 per cent higher than the “basic” salary of €466,000 disclosed by the ECB in its annual report." 726.000 euro per jaar hee, dat is meer dan Wouter Koolmees (en volgens de FT ook 21% meer dan Ursula von der Leyen)! Komt allemaal door extra uitkeringen voor huisvesting (zie ook: Halsema, Femke) en een lucratieve bijbaan bij de BIS, die ze qualitate qua vervult. Nu maar hopen dat ze het niet allemaal uitgekeerd krijgt in Central Bank Digital Currency want dan kan ze er binnenkort alleen nog maar door de Europese overlords goedgekeurde producten van kopen. Oh nee wacht.