De boodschap van de klimaatdrammers is duidelijk: als u leeft, sloopt u het klimaat. Het maakt niet uit wat u doet, want u doet het toch nooit goed. U gaat op vakantie? Weer een paar gletsjers gesmolten! U trekt een t-shirt aan? Klimaatsloper! Uw inbox niet opgeruimd? Heel Nederland onder water! De groene A12-plakkers laten de schuldenmachine overuren draaien en de ECB doet nu gezellig mee. U gebruikt bankbiljetten? Dat staat qua uitstoot gelijk aan acht kilometer (kwart rondje ongeblokkeerde A10) rijden met een auto! Per persoon. Dat komt overigens voornamelijk door die energieslurpende Geldmaten en minder door de productie van de flappen, dus of u nu wel of niet bij de bakker een biljet op de toonbank legt doet er niet toe. Maar dat maakt ook niet uit, want de toon is al gezet. Chartaal geld zorgt voor CO2-uitstoot, CO2-uitstoot is slecht en zo krijgt cashgeld indirect de klimaatrekening gepresenteerd. En hoe zit het met giraal geld? Die servers, pinautomaten en pasjesfabrieken zuipen tenslotte ook energie. Helaas heeft het ECB daar geen onderzoek naar gedaan en blijft het gissen naar de werkelijke verdeling van de klimaatkosten. Lekker dan, zo weten we alsnog niet hoe we ons schuldgevoel moeten afkopen. Blijven we rondwapperen met recyclebare biljetten of kunnen we toch beter een pinpas door de bilnaad van de stripper halen als we de wereld willen redden? Kom op ECB, waar blijven die antwoorden!?