Goedemorgen hoe zullen we dit nieuws eens van het meest populistisch mogelijke commentaar voorzien. "Niet warmer, maar wellicht juist een kouder Nederland. Dat is een nieuw scenario dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in alle stilte laat onderzoeken" door experts van de TU Delft, kenniscentrum Deltares en het KNMI. Deltacommissaris Co Verdaas die de werkgroep leidt: "Met de kennis van nu is het meest waarschijnlijke scenario nog steeds dat het warmer gaat worden. Alleen is dit een nieuw inzicht dat we niet kunnen negeren."

Heeft allemaal te maken met de Atlantische Golfstroom die warm water naar Noordwest Europa transporteert, en stil zou kunnen vallen als gevolg van wereldwijde opwarming. Zie onderstaande video voor een soort van uitleg. Maar, zoals KNMI-oceanograaf Sybren DRIJFHOUT zegt: "We weten niet zeker of het gaat gebeuren, dat is waar". Maar de kans, meneer, die blijft. En neemt blijkbaar toe: "We zijn bezorgd omdat we vijf jaar geleden dachten dat dit een onwaarschijnlijk rampenscenario was. Maar met de nieuwste klimaatmodellen zien we opeens dat de kans echt een stuk groter is."

Deltacommissaris Verdaas: "Dat Nederland juist kouder kan worden, is na decennia van berichten over een warmer klimaat best een ingewikkelde boodschap. De bandbreedte van onzekerheden is gewoon groot en dit is een van de mogelijke opties. Leuker kan ik het niet maken, maar we hebben ons daartoe te verhouden."

