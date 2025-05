Mannenbroeders, u maakt zich waarschijnlijk zorgen. We lijden terreinverlies. Meer vrouwen aan de top, meer mannen naar de bodem. Waarin blinken we nou nog echt uit? Heel af en toe de vrouwensport, maar zelfs dat moet KAPOT. Toch gloort er zo nu en dan een licht in de duisternis, worden we er weer even aan herinnerd dat we nog steeds in A Man's Man's Man's World leven. Zoals nu: Frans onderzoek toont aan dat de CO2-afdruk van mannen 26 procent hoger is die dat van de dames, waarmee de mannen dus KAMPIOEN KLIMAATVERANDERING zijn. En waarom? Nou, omdat mannen graag VLEES ETEN. Heerlijk. Sappige hompen DOOD DIER, het liefst bereid boven GLOEIENDE KOLEN en geserveerd met Remia MANNENSAUS voor ECHTE MANNEN. Daarnaast houden mannen van AUTO'S met ronkende motoren, olie, benzine, en een BRULLENDE UITLAAT. Dat allemaal terwijl de man er dus aan het eind van de rit minder last van heeft. Lekker toch, warm weer, niet zeiken. Mannen, we staan nog ergens voor. Gefeliciteerd.