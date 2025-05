Mannen van harte met de 'bevrijding' en 80 jaar 'vrede' maar het enige waar we van bevrijd zijn is elk waarheen - wat overigens niet vanzelfsprekend is. Want zoals Burke ooit zei: "Een samenleving is een contract tussen Shell, Ahold en Unilever opgesteld door Blackrock en de jeugd heeft de toekomst." De prijs van vrijheid is eeuwige waakzaamheid tegen "verwerpelijke verstoorders", en onthoud: pattriotisme is een kwestie van je land precies genoeg haten.