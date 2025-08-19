De Heer staat NIET op één bij de ChristenUnie
Hij wil graag, maar Hij wordt tegengewerkt
Niemand hield het nog voor mogelijk maar 29 oktober 2025 bestaat de kans dat De Heer, bekend van de Bijbel, een zetel in de Tweede Kamer bemachtigt. Iets wat Zijn wederkomst op aarde zou betekenen, en een soort Goddelijk interventie. De ChristenUnie (duh?) heeft op de een of andere manier contact weten te leggen met de Verlosser, de Messias, met Hem. Het mooiste is: Hij is goddank bereid! Maar nu komt het verraad van de ChristenUnie, nu al de grote schande van deze geschiedenis: de partij acht kiescommissieregeltjes en partijbureaucratie vele malen belangrijker dan de potentiële uitverkiezing van De Heer. De ChristenUnie heeft de Heer namelijk op plaats 23(!) weggestopt. DE HEER KOMT VOOR DE CHRISTENUNIE NIET OP ÉÉN! Neemt u dat als goedgelovige christen mee als u op 29 oktober mag kiezen tussen Bontenbal, Stoffer en
Blik Bikker. Juist De Heer zou dit vastgelopen land eindelijk weer kunnen vlottrekken. Hij staat er nota bene om bekend water in wijn te kunnen veranderen, en dan zou hij de asielcrisis, de woningcrisis, de Zomergastencrisis en de stikstofcrisis niet kunnen oplossen? Dergelijke tegenwerking is Hem natuurlijk wel bekend, De Heer heeft het immers in een vorig leven ook al meegemaakt - derhalve laat Hij zich niet gemakkelijk kisten. Maar dat nu juist de ChristenUnie de De Heers politieke ambitie op voorhand kruisigt, is toch een ietwat aparte, om niet te zeggen wonderbaarlijke gewaarwording. Niks van de geschiedenis geleerd en nooit de Bijbel gelezen!
Nóg een wonderlijke gewaarwording na de klik
OH! ROBERT! Robert De Heer!
Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober sta ik op plek #23 voor de @christenunie. Waardevol om op deze manier mee te bouwen aan hopelijk een mooie uitslag. Laten we opstaan voor het goede!#opstaanvoorhetgoede #stemopdeheer #23 pic.twitter.com/9xz1gh6qGK— Robert de Heer (@rpdeheer) August 19, 2025
