Dat de PVV weleens een debatje liet schieten was eigenlijk al heel lang bekend onder mensen met ogen (ook wel ingewijden genoemd), maar nu is met de cijfers in de hand door de NOS vastgesteld dat de PVV daadwerkelijk RELATIEF vaak afwezig was tijdens debatten in de Tweede Kamer: "Van de 786 debatten, in commissieverband en plenair in de grote zaal, sloeg de PVV er 268 over, terwijl de fractie niet de mankracht ontbeert met 37 Kamerleden. Andere grote fracties lieten minder vaak verstek gaan. GroenLinks-PvdA (25 zetels) sloeg 41 debatten over, NSC (20 zetels) was er 88 keer niet bij en de VVD (24 zetels) 115 keer".

Dit levert de andere partijen een splinterrijke stok op om de PVV mee te slaan in aanloop naar de verkiezingen van 29 oktober. PVV-antoniem D66 (9 zetels) ligt grappig genoeg het dichtst bij Wilders' partij qua deelname aan debatten, een relatief groot toeval. Wilders weet na deze onthulling wat hem voor het volgende parlementaire jaar te doen staat: plak een stuk of wat backbenchstumpers aan die zetels vast met secondelijm en vergeet ze niet te voeren! Toch kan het natuurlijk ook goed mogelijk zijn dat de PVV van alle partijen in de Kamer het best heeft gesnopen dat je al je prachtige ideeën voor Nederland verwezenlijkt in de Kamer, juist niet, maar juist wel daarbuiten. Wat dat betreft was Wybren van Haga met zijn extraparlementaire fractie van BVNL zijn tijd ver vooruit. Hij is immers al een tijdlang degene die Nederland de facto regeert.